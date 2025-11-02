Efteling

Een Efteling-pin van 20 euro: nieuwe reuzenpin staat in het teken van het Sprookjesbos

FOTO'S De Efteling heeft voor de tweede keer een reuzenpin uitgebracht: een gigantische pin die een stuk groter is dan reguliere exemplaren. Een eerste jumbopin, verschenen in juni 2024, stond in het teken van het Anton Pieckplein. Nu is er een nieuwe variant gebaseerd op het Sprookjesbos.

Voor het ontwerp werd inspiratie gehaald uit het entreebord dat te vinden is bij de hoofdingang van het Sprookjesbos, links naast de souvenirwinkel In den Ouden Marskramer. Net als op het decorobject zien we twee kabouters lopen met een bord onder hun armen.

Daaromheen staan andere sprookjesfiguren: Kleine Boodschap, Roodkapje, een heraut, de Fakir, gekleurde duiven en een muzikale paddenstoel met een Pieck-muisje. De achtergrond bestaat uit enkele herkenbare bouwwerken, waaronder de Heksenpoort, het paddenstoelenparcours uit het Kabouterdorp en het kasteel van Doornroosje.



Limiet

Voor de megapin vraagt de Efteling 20 euro. Er geldt een limiet van drie exemplaren per persoon. Verzamelaars moeten er snel bij zijn: de oplagecijfers van Efteling-pins worden tegenwoordig niet meer bekendgemaakt.







