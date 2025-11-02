Walibi Holland

Walibi Holland trakteert fans op beelden uit de oude doos: videocompilatie van ruim 35 minuten

VIDEO Walibi Holland maakt een duik in het verleden: ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Halloween Fright Nights heeft men de archieven opengetrokken. Op vrijdagavond 31 oktober konden bezoekers op het hoofdpodium kijken naar een compilatie van oude beelden van de Fright Nights. Die video van ruim 35 minuten staat inmiddels ook volledig op YouTube.

Het gaat om een montage van oude commercials en aftermovies uit de periode 2001 tot en met 2025, aangevuld met bijzondere producties: de horrorfilm Eddie The Movie uit 2008, de videoclip Eddie's Back in Town uit 2009 - waarin het personage Gravedigger de hoofdrol speelt - en de klassieker Zo Leer Je Engels, Fuck You uit 2013.

De Halloween Fright Nights ontstonden 25 jaar geleden in Six Flags Holland, zoals het park toen heette, in opdracht van de toenmalige Amerikaanse eigenaar. In een kwart eeuw tijd groeide het initiatief uit tot het grootste halloweenfestival van Nederland, met elke editie vele tienduizenden bezoekers en honderden acteurs.



I-Mor

Eddie de Clown is inmiddels negentien jaar het gezicht van het evenement. Voor de commercials werkt Walibi tegenwoordig samen met het bedrijf I-Mor. Na een vloedgolf aan verontwaardiging en klachten is de reclamespot van dit jaar, waarin een bange vrouw door een shredder wordt gehaald, teruggetrokken. In de compilatie wordt een aangepaste versie getoond, met archiefbeelden van freaks in plaats van de vrouw.