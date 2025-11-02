Disneyland Paris

Disneyland Parijs krijgt privacyklacht over fotograferen van bezoekers bij ingang

De Franse autoriteit voor gegevensbescherming (CNIL) onderzoekt een klacht tegen Disneyland Paris over het fotograferen van bezoekers bij de ingang. Het systeem, dat foto's aan toegangsbewijzen koppelt om ticketfraude te voorkomen, is nu onderwerp van discussie vanwege zorgen over privacy en de naleving van Europese wetgeving.

Volgens Disneyland Paris is het maken van de foto's noodzakelijk om misbruik tegen te gaan. Bij de uitgang was eerder sprake van een levendige handel in tickets van mensen die 's middags huiswaarts keerden. Handelaren kochten die kaartjes vaak voor een prikkie, om ze vervolgens weer door te verkopen voor een hogere prijs óf om zelf binnen te komen en spullen te stelen.

Door bezoekers te fotograferen, kunnen entreebewijzen niet meer door meerdere personen gebruikt worden. De beelden worden volgens het park binnen een week verwijderd. Er zou bovendien geen sprake zijn van automatische gezichtsherkenning: een medewerker voert ter plaatse een controle uit.



Identiteitsbewijs

Wie niet gefotografeerd wil worden, kan dit aangeven. In dat geval is een identiteitsbewijs ook voldoende om binnen te komen. Toch kwam er een klacht binnen bij de CNIL, die momenteel onderzocht wordt. De instantie was niet vooraf op de hoogte gesteld van de invoering van het systeem, eerder dit jaar.



Of Disneyland Paris de privacyregels daadwerkelijk overtreedt, zal nog moeten blijken. Op schermen bij de controlepoortjes is sinds kort wel een waarschuwing zichtbaar over het maken van de foto. In sommige Disney-parken in de Verenigde Staten en Azië gelden overigens nog strengere controles: daar worden bezoekers bijvoorbeeld geïdentificeerd aan de hand van hun vingerafdruk of hun paspoort.