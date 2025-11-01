Efteling

Efteling deelt voor het eerst volledige ritvideo van Danse Macabre

VIDEO De Efteling heeft voor het eerst zelf een volledige onride-video gepubliceerd van Danse Macabre. Bij de opening van de attractie, een jaar geleden, verscheen al wel een videocompilatie van een deel van de rit. Nu heeft men de héle beleving in de kapel op professionele wijze in beeld gebracht, met meerdere camerastandpunten en de complete soundtrack.

Het ritprogramma is bovendien sterk gewijzigd ten opzichte van de opening in oktober 2024: in mei 2025 introduceerde men nieuwe effecten en wildere bewegingen. Die aanpassingen zien we nu eveneens terug op de officiële YouTube-beelden. Verder is zichtbaar hoe een norse medewerkster de gasten binnenlaat, met op de achtergrond de onheilspellende lach afkomstig uit het verdwenen Spookslot.

De Efteling laat het éénjarig bestaan van Danse Macabre niet ongemerkt voorbijgaan. Eerder verschenen al een walkthroughvideo door het Huyverwoud - het themagebied rond het spookspektakel - en een video waarin betrokkenen terugblikken op de bouw en de opening. Daarbij had ontwerper Jeroen Verheij nog een verrassing in petto voor fans.