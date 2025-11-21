Efteling

Alle rijkborden en rijkvaandels in de Efteling zijn af: 'Meer samenhang'

FOTO'S Alle nieuwe rijkborden en rijkvaandels in de Efteling staan op hun plek. Eind vorige maand werd begonnen met het neerzetten van opvallende vaandels en borden om aan te geven waar de verschillende parkdelen van de Efteling beginnen: Fantasierijk, Marerijk, Reizenrijk, Ruigrijk en Anderrijk. Inmiddels zijn de decoraties helemaal af.

Bij verschillende borden ontbraken aanvankelijk nog enkele details, zoals bollampen op de palen en spotjes in de grond. Sinds kort is het project volledig afgerond. De nieuwe borden moeten bezoekers helpen met navigeren.

"Doordat de Efteling organisch steeds verder is gegroeid, merken we dat het soms lastig is om je goed te oriënteren in het park", liet men eerder al weten. "Er zijn weinig rechte wegen, wat de navigatie bemoeilijkt, zeker voor gasten die de Efteling minder goed kennen. Tegelijkertijd zijn juist die kromme wegen kenmerkend voor de Efteling, en die willen we graag behouden."



Hulpmiddelen

De rijkvaandels en rijkborden zijn bedoeld als "nieuwe hulpmiddelen". "Deze zorgen voor meer samenhang en helpen onze gasten beter hun weg te vinden." Fantasierijk wordt vertegenwoordigd door afbeeldingen van Fabula, Aquanura en Symbolica.



Bij Marerijk zien we beeltenissen van Raveleijn, Villa Volta, Droomvlucht, het Sprookjesbos, het Anton Pieckplein, het Carrouselpaleis en het Volk van Laaf. Reizenrijk draait om de Pagode, Carnaval Festival, de Gondoletta, Vogel Rok en Sirocco, terwijl we bij Ruigrijk silhouetten zien van Baron 1898, Joris en de Draak, De Vliegende Hollander, De Oude Tufferbaan en Nest.



Bewuster

Tot slot is er Anderrijk, met Fata Morgana, Danse Macabre, Max & Moritz en de Piraña. De Efteling hoopt dat bezoekers zich bewuster worden van het rijk waar ze zich bevinden. Eerder dit jaar verschenen om dezelfde reden al nieuwe wegwijzers.











































































