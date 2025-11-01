Efteling

Efteling opent souvenirwinkel bij Baron 1898: nieuwe collectie, waaronder pins

FOTO'S De Efteling heeft vandaag een nieuwe souvenirwinkel geopend: De Gevoelighe Plaet, bij de uitgang van achtbaan Baron 1898. Daar was tot nu toe altijd een fotobalie te vinden. De afgelopen weken is de ruimte getransformeerd tot een echte shop, net als eerder gebeurde bij De Vliegende Hollander en de Piraña.

Er zijn nieuwe Baron-souvenirs verkrijgbaar, waaronder pins. Voor 20 euro kunnen Efteling-fans een set van drie pins mee naar huis nemen. Daarop zien we het logo van Baron 1898, het wiel van de schachttoren en een ontwerp met silhouetten van een mijnwerker en mijnbaron Gustave Hooghmoed.

We kennen de figuren van een bordje met de tekst "Aangeraden wordt te passen op uw beurzen en uw tassen". Het assortiment werd verder uitgebreid met sokken, tassen en truien in de stijl van de populaire dive coaster. Daarnaast zijn in De Gevoelighe Plaet ook een heleboel bestaande Baron-souvenirs verkrijgbaar, waaronder mokken, magneten en boeken.



Vertraging

De attractie zelf is nog niet operationeel. Eigenlijk had een twee maanden durende onderhoudsbeurt vandaag afgerond moeten worden, maar de werkzaamheden liepen vertraging op. Op dit moment rekent de Efteling op een heropening op dinsdag 4 november.



































