Kermis

Politie veegt Halloweenkermis in Apeldoorn leeg na vechtpartij: attracties dicht, terrein ontruimd

FOTO'S De politie heeft vrijdagavond het terrein van de Halloweenkermis in Apeldoorn ontruimd na ongeregeldheden. Op het kermisterrein aan De Voorwaarts ontstond een grimmige sfeer nadat een groep jongeren met elkaar op de vuist was gegaan. Agenten met helmen, wapenstokken en honden maakten een eind aan de chaos door het terrein leeg te vegen.

Rond 21.30 uur werden alle bezoekers weggestuurd en moesten exploitanten hun attracties sluiten. Niemand mocht de kermis nog op, en ook op de aangrenzende parkeerplaats mochten mensen zich niet langer ophouden. Volgens aanwezigen daagden sommige jongeren de politie uit en werden er voorwerpen gegooid.

De politie kreeg assistentie van marechaussee-eenheden en boa's. Volgens een woordvoerder van de gemeente konden beveiligers het incident niet meer onder controle houden en werd daarom de hulp van de politie ingeschakeld. Rond half elf was de rust teruggekeerd.



Teleurgesteld

De kermis bleef de rest van de avond gesloten. Ondernemers reageerden boos en teleurgesteld op de voortijdige sluiting. Eerder dit jaar was er bij de voorjaarskermis in Apeldoorn eveneens sprake van een grote vechtpartij waarbij tientallen jongeren betrokken waren.



De Halloweenkermis in Apeldoorn, van dinsdag 28 oktober tot en met zondag 2 november, wordt door de organisatie gepresenteerd als "een sfeervolle beleving bij De Voorwaarts" en "een waar halloweenparadijs". Vrijdag- en zaterdagavond zijn - in navolging van Walibi - omgedoopt tot Fright Nights: om 19.00 uur opent een labyrint met scare actors en een lichtshow.







