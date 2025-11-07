Efteling

AI-versie van de Sprookjesboom is terug: opnieuw pilot in de Efteling

VIDEO De Efteling blijft experimenteren met artificial intelligence bij de Sprookjesboom. Na een twijfelachtig verlopen pilot in juni wordt er deze week opnieuw getest met een AI-variant van de pratende boom in het Sprookjesbos. Er zijn wel enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de eerste publieke test, om misbruik en missers te voorkomen.

Toen de Efteling eerder dit jaar een eerste versie van de AI-boom presenteerde, duurde het niet lang voordat bezoekers doorkregen hoe ze het personage de grootste onzin konden laten uitkramen. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een nieuwe versie. Wat direct opvalt, is het stemgeluid. Dat klinkt iets natuurlijker.

Bovendien wordt nu gebruikgemaakt van sidekicks: de bosdieren naast de Sprookjesboom kunnen tijdens het vertellen ingrijpen om de boom op het rechte pad te houden. Er lijkt ook minder vrijheid te zijn dan voorheen: voorbijgangers kunnen in de huidige vorm minder invloed uitoefenen op de vertelde verhalen.



QR-code

"Je kunt momenteel écht in gesprek gaan met Sprookjesboom", staat op een klapbord. Vooralsnog spreekt de boom alleen Nederlanders. Bezoekers kunnen een QR-code scannen om hun mening te geven over de resultaten. De pilot duurt drie dagen: na zondag 9 november keert de gebruikelijke versie van de Sprookjesboom terug, zonder interactie met behulp van AI.