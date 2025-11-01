Welkom!
Efteling

Efteling gaat verder met vernieuwen van Gondoletta: meer nieuwe boten

Vandaag, 14.41 uurBeeld: @Coshira_

FOTO'S De Efteling gaat na een pauze van vier maanden door met het vervangen van de boten van de Gondoletta. In juni verscheen een eerste exemplaar, met een andere indeling dan voorheen. Afgelopen week zijn drie nieuwe boten geïnstalleerd, waardoor er nu in totaal vier rondvaren. Uiteindelijk moeten alle veertig boten verwisseld worden.

In de nieuwe vaartuigen is plaats voor acht in plaats van zes personen: twee aan twee, tegenover elkaar. Eerder vertelde projectleider Bas Boertien dat alle boten tussen september en december stapsgewijs vervangen zouden worden. Het project heeft dus wat vertraging opgelopen.

Voor de vernieuwing werkte de Efteling samen met attractiebouwer Intamin, die in 1981 al aan de wieg stond van de Gondoletta. Naast de gewijzigde indeling kwamen er nieuwe ornamenten voor het achtersteven én boegbeelden in de vorm van een vis, naar een ontwerp van Bas van Rijsbergen.



