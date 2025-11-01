Welkom!
Pairi Daiza

Zieke reuzenpanda vertrekt uit België voor medische behandeling in China

Vandaag, 11.28 uur

FOTO'S De Belgische dierentuin Pairi Daiza neemt binnenkort afscheid van reuzenpanda Hao Hao. Het vrouwtje, dat al sinds 2014 in het park leeft, verhuist begin december naar China voor gespecialiseerde medische zorg. Volgens het dierenpark lijdt de panda sinds maart aan ascites, een vochtophoping in de buikholte.

Na maanden van intensieve behandeling door dierenartsen van Pairi Daiza en Chinese specialisten is haar toestand stabiel, maar volledig herstel vereist medische expertise die alleen in China beschikbaar is. Daarom is in overleg met de Chinese autoriteiten besloten dat Hao Hao terugkeert naar haar thuisland.

Vanaf zondag gaat de panda in quarantaine. Als ze dat wil, blijft ze zichtbaar voor bezoekers vanuit haar binnenverblijf. Uit respect voor haar rust en gezondheid komt er geen publiek afscheid op de dag van vertrek. Eind vorig jaar zorgde de Waalse trekpleister nog voor een feestelijke parade toen drie andere reuzenpanda's vertrokken.

Fokprogramma
Hao Hao arriveerde in februari 2014 in België, samen met mannetje Xing Hui, als onderdeel van een Chinees-Belgisch fokprogramma voor het behoud van de reuzenpanda. Ze beviel in Pairi Daiza van drie jongen: Tian Bao en de tweeling Bao Di en Bao Mei. Die drie nakomelingen keerden in 2024 terug naar China, waar ze nu deel uitmaken van een fokprogramma.



