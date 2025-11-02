Familiepark Drievliet

Yard Sale bij Drievliet in volle gang: pretparkfans gaan met unieke items naar huis

FOTO'S Drievliet grijpt het laatste openingsweekend van het jaar aan om bijzondere rekwisieten te verkopen. Bij de hoofdingang van het Haagse pretpark kunnen fans dit weekend terecht voor een heuse Yard Sale, met borden, draaimolenpaarden, achtbaanwielen, waterbaanbootjes en andere exclusieve items. Een groot deel is al verkocht, vertelt een woordvoerder.

"We waren zo snel door de voorraad heen dat we besloten hebben om nog meer spullen uit ons archief te halen, waaronder informatieborden uit de coronatijd", legt de voorlichter uit. "We hebben zelfs een oude prullenbak uit het park verkocht, in de vorm van een dolfijn."

Naast de borden en de wielen lopen ook de carrouselpaarden goed: die zijn bijna allemaal weg, voor 250 tot 1000 euro per stuk. Voor een achtbaanstoeltje vraagt men 150 euro. "We vinden het ontzettend tof dat we jaren aan opslag kunnen slijten aan liefhebbers die mooie herinneringen aan deze spullen hebben." De prijzen van borden variëren van 10 tot 400 euro, afhankelijk van de grootte en de staat ervan.



Drempel

Alleen de drempel om een bootje van 250 tot 750 euro mee naar huis te nemen, blijkt wat hoger te zijn: daar loopt het nog geen storm. Tot nu toe zijn er twee vaartuigen verkocht. "Dat vinden mensen kennelijk toch wat spannender." Het gaat om de boten van de oude Wildwatervaart, geopend in 1985.



Gisteren is ook een item verkocht dat eigenlijk helemaal niet te koop stond. "Een abonnementhouder vroeg naar het plattegronddoek bij onze achtbaan Formule X", vertelt de woordvoerder. "Die moest volgend jaar toch vervangen worden, dus we hebben het doek ter plekke afgeknipt en verkocht." Wie een stukje Drievliet-geschiedenis mee naar huis wil nemen, kan vandaag nog tot 17.00 uur komen snuffelen.































