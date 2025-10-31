Welkom!
Walibi Holland

Veiling van oude Walibi-spullen levert 5000 euro op: goed doel bekendgemaakt

Vandaag, 14.31 uur

Het raadsel rond de Fright Nights-veiling van Walibi Holland is opgelost: het pretpark heeft onthuld naar welk goed doel de opbrengst gaat. Tijdens een TikTok-livestream op maandag 13 oktober veilde mascotte Eddie de Clown oude en exclusieve halloweenattributen uit het archief van het pretpark. De veiling leverde in totaal 5000 euro op.

Dat bedrag wordt volledig gedoneerd aan de Hartstichting, meldt Walibi vandaag. In de uitzending, die duizenden kijkers trok, konden fans bieden op uiteenlopende objecten, van versleten decorstukken tot originele kostuums. Een meet-and-greet met Eddie ging uiteindelijk voor 1586 euro van de hand.

Ook een paar handschoenen van de clown zelf, onderdelen uit gesloopte spookhuizen en rekwisieten uit oude scare zones brachten honderden euro's op. Het initiatief sloot aan bij het Fright Nights-thema van dit jaar: Souls for Sale.

Symbolisch
"De veiling paste daar perfect bij: oude rekwisieten kregen een nieuw leven, én we konden er iets goeds mee doen", liet Walibi-directrice Mascha Taminiau optekenen. De keuze voor de Hartstichting is volgens haar symbolisch. "We jagen bezoekers bewust de stuipen op het lijf, maar een gezonde hartslag blijft natuurlijk het belangrijkst."

De opbrengst komt ten goede aan onderzoek naar hart- en vaatziekten. Walibi hield tijdens de livestream nog bewust geheim welk goed doel zou worden gesteund: Eddie de Clown gaf meermaals aan dat de organisatie in kwestie dat nog niet wereldkundig wilde maken.

Bommelwereld
