Efteling

Foto's: Efteling legt fundering voor nieuwe attractie Hooghmoed, opening in zomer 2026

FOTO'S De Efteling is bezig met het leggen van de fundering voor een gloednieuwe attractie. Vanaf aankomende zomer kunnen bezoekers in Hooghmoed stappen: drie vrijevaltorens voor families, naast elkaar. Inzittenden moeten de schoorsteenvegers van mijnbaron Gustave Hooghmoed voorstellen, het hoofdpersonage van de naastgelegen achtbaan Baron 1898.

Zo wordt voortgeborduurd op het verhaal en het thema van de dive coaster uit 2015. Voor het ontwerp is Karel Willemen verantwoordelijk. Hooghmoed komt uit de fabriek van de Duitse firma Zierer. Het attractietype is al te vinden in verschillende Europese pretparken, vaak in een dubbele uitvoering.

De Efteling koos voor een driedubbele variant. Dat resulteert in een theoretische capaciteit van zeshonderd personen per uur. Dankzij de fundering weten we de exacte locatie van de toevoeging: naast de 37,5 meter diepe vrije val en eerste inversie van de dive coaster.



Op de voet volgen

De voorbereidende werkzaamheden startten begin september. Sindsdien waren er weinig pottenkijkers, want vanwege groot onderhoud was het gebied rond Baron 1898 volledig afgesloten voor publiek. Vanaf vandaag kan iedereen het themadeel weer betreden, zodat de vorderingen op de bouwplaats voortaan dagelijks op de voet te volgen zijn.







































