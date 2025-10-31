Efteling

Deadline niet gehaald: Efteling moet heropening Baron 1898 uitstellen

FOTO'S De Efteling stelt de heropening van Baron 1898 uit. Bezoekers moesten de populaire achtbaan de afgelopen twee maanden missen vanwege groot onderhoud. Het was de bedoeling om de werkzaamheden vandaag af te ronden, zodat bezoekers op zaterdag 1 november weer een ritje konden maken in de 30 meter hoge dive coaster.

Dat gaat niet lukken: het projectteam heeft de deadline niet gehaald. Op dit moment wordt uitgegaan van een opening op maandag 3 november. Dat is echter nog niet 100 procent zeker. Een woordvoerder bevestigt dat de ingebruikname op zich laat wachten, maar er wordt geen specifieke reden gegeven.

"Er is wat vertraging, waardoor we helaas niet op tijd klaar zijn", laat hij weten. Het komt de laatste tijd niet vaak voor dat geplande werkzaamheden in de Efteling uitlopen: andere recente onderhoudsprojecten verliepen wel volgens planning.



Steigers

Baron 1898 onderging de afgelopen twee maanden de grootste renovatie in de geschiedenis van de tien jaar oude attractie. Daarbij was aandacht voor zowel techniek als decor: de volledige baan werd opnieuw geschilderd, de gebouwen kregen nieuw stucwerk en mechanische onderdelen zijn gereviseerd. Ook de schachttoren stond volledig in de steigers.



In verband met de ingrijpende onderhoudsklus werd het volledige gebied rond de rollercoaster afgesloten. Bezoekers die vanaf het Piraña-plein naar De Vliegende Hollander wilden wandelen, moesten omlopen via de Wensbron. Dat is vanaf vandaag niet meer nodig.







































