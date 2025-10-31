Welkom!
Bobbejaanland

Gratis naar Bobbejaanland in de winter? Koop tickets voor Halloween

Vandaag, 15.30 uur

Bezoekers die in november naar Bobbejaanland gaan voor Halloween, krijgen een gratis ticket voor het nieuwe winterevenement van het pretpark. Wie een kaartje koopt voor één van de laatste twee halloweenweekenden - zaterdag 1, zondag 2, zaterdag 8 of zondag 9 november - ontvangt automatisch een toegangsbewijs voor Bobbejaanland Wintert.

De actie geldt voor entreekaarten van 26,90 euro die via de website van het park worden gekocht. Het winterticket, ter waarde van 19,90 euro, wordt digitaal verstuurd na aankoop. Voor Bobbejaanland Wintert is het vooraf vastleggen van een bezoekdatum verplicht. Dat kan via booking.bobbejaanland.be.

Op die manier zijn bezoekers 26,90 euro kwijt voor twee dagen Bobbejaanland in twee verschillende seizoenen, omgerekend 13,45 euro per dag, terwijl het reguliere kassatarief dit jaar 46,90 euro bedraagt. Aankomend weekend is het park open van 10.00 tot 18.00 uur, op 8 en 9 november sluiten de poorten al om 17.00 uur.

Kerstman
Het nieuwe winterseizoen Bobbejaanland Wintert vindt plaats van zaterdag 6 december tot en met zondag 4 januari. Tijdens die periode blijft een groot deel van de attracties geopend en wordt het park aangekleed met kerstverlichting, themadorpen en entertainment. Bezoekers kunnen onder meer schaatsen, de Kerstman ontmoeten en wintershows bijwonen.

