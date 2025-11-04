Attractiepark Toverland

Het is over en uit voor een 21 jaar oude Toverland-attractie: video als permanent aandenken

VIDEO Toverland breekt een 21 jaar oude attractie af, maar het Limburgse attractiepark presenteert wel een permanente online herinnering. Op het officiële YouTube-kanaal van Toverland verscheen vandaag een ruim vijf minuten durende video van het Kletterparcours, waarin we zien hoe iemand de volledige survivalbaan aflegt.

Op de achtergrond klinkt de bijbehorende themamuziek. Men spreekt over een POV-experience, omdat de beelden gefilmd zijn met behulp van een bodycam. Op die manier "kun je nog oneindig vaak een rondje doen over het wiebelende parcours - en dat zonder hoogtevrees te krijgen", aldus Toverland.

Het Kletterparcours bestond uit een reeks houten obstakels en hindernissen op enkele meters hoogte. De attractie uit 2004, die op zondag 2 november voor het laatst open was, maakt plaats voor een nieuw vakantieresort. Dankzij de video blijft de klimervaring digitaal voortbestaan. Eerder werd al duidelijk dat enkele onderdelen weggegeven worden aan fans.



Zweefmolen

Het is vrij uniek dat Toverland een attractie verwijdert zonder directe vervanging. Sinds de opening van het park in 2001 zijn verschillende attracties verplaatst, terwijl andere attracties moesten wijken voor soortgelijke opvolgers. Voorbeelden zijn bobsleebaan Woudracer en zweefmolen Sim sa la Swing. In het geval van het Kletterparcours komt er geen nieuwe attractie voor terug.