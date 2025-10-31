Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractiepark de Waarbeek

Twee klassiekers verdwijnen uit de Waarbeek: Reuzenrad en Twister

Vandaag, 12.28 uur

FOTO'S De Waarbeek in Hengelo sluit twee klassieke attracties van respectievelijk 61 en 35 jaar oud. Het Twentse familiepark gaat de komende maanden de Twister en het Reuzenrad afbreken. Het rad - met gondels in de vorm van emmers - staat al sinds 1990 in het park, de Twister is zelfs nog ouder.

Dat betreft een kermisattractie uit 1964. De nostalgische molen met hangende bakjes werd in 2012 geïnstalleerd in de Waarbeek, inmiddels dertien jaar geleden. "We openen volgend jaar vier nieuwe attracties, maar we kunnen niet alleen maar zaken blijven toevoegen", vertelt eigenaar Kevin Moespot aan Looopings.

Het is onvermijdelijk om soms ook afscheid te nemen van oude attracties, aldus de bedrijfsleider. Daarom is het einde verhaal voor het Reuzenrad en de Twister. Beide attracties worden inmiddels te koop aangeboden op een online platform voor tweedehands attracties, de website Used Amusement Rides van Martin Meijer.

Ballontoren
Seizoen 2026 staat voor de Waarbeek in het teken van vier nieuwe attracties, die eigenlijk al in 2025 af hadden moeten zijn: een spinning coaster met ruimtethema, een truckparcours, een theekopjesmolen en de 14,5 meter hoge ballontoren Wolkenvaart. De projecten liepen vertraging op. Aankomend voorjaar moeten de rides alsnog operationeel zijn.



Meer Attractiepark de Waarbeek
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Bommelwereld
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be