Attractiepark de Waarbeek

Twee klassiekers verdwijnen uit de Waarbeek: Reuzenrad en Twister

FOTO'S De Waarbeek in Hengelo sluit twee klassieke attracties van respectievelijk 61 en 35 jaar oud. Het Twentse familiepark gaat de komende maanden de Twister en het Reuzenrad afbreken. Het rad - met gondels in de vorm van emmers - staat al sinds 1990 in het park, de Twister is zelfs nog ouder.

Dat betreft een kermisattractie uit 1964. De nostalgische molen met hangende bakjes werd in 2012 geïnstalleerd in de Waarbeek, inmiddels dertien jaar geleden. "We openen volgend jaar vier nieuwe attracties, maar we kunnen niet alleen maar zaken blijven toevoegen", vertelt eigenaar Kevin Moespot aan Looopings.

Het is onvermijdelijk om soms ook afscheid te nemen van oude attracties, aldus de bedrijfsleider. Daarom is het einde verhaal voor het Reuzenrad en de Twister. Beide attracties worden inmiddels te koop aangeboden op een online platform voor tweedehands attracties, de website Used Amusement Rides van Martin Meijer.



Ballontoren

Seizoen 2026 staat voor de Waarbeek in het teken van vier nieuwe attracties, die eigenlijk al in 2025 af hadden moeten zijn: een spinning coaster met ruimtethema, een truckparcours, een theekopjesmolen en de 14,5 meter hoge ballontoren Wolkenvaart. De projecten liepen vertraging op. Aankomend voorjaar moeten de rides alsnog operationeel zijn.







