Walibi Holland

Unieke jubileumshow met Eddie de Clown in Walibi Holland: oude personages maken comeback

VIDEO Walibi Holland heeft fans vrijdagavond getrakteerd op een exclusieve show met Eddie de Clown. Het 25-jarig bestaan van de Halloween Fright Nights werd gevierd met een unieke productie vol knipogen, nostalgie en humor, waarin meerdere oude personages een comeback maakten. Speciaal voor liefhebbers van het eerste uur verschenen twee verloren gewaande Fright Nights-iconen - Dr. Shock en Beetlejuice - eenmalig ten tonele.

De gebruikelijke openingsshow in de zone Festival of Freaks werd vrijdag vervangen door een speciale 25 Years Anniversary Show, geproduceerd door de firma Spot On Shows. Eddie de Clown - "nog steeds niet met pensioen" - heette toeschouwers welkom op het verjaardagsfeestje, dat hij bij gesprek aan spanning en sfeer een "miserabel kutfeest" noemde.

Hij had echter niet op Beetlejuice gerekend, die het feestje crashte met een stoet aan oude karakters. Daarbij ging de melodie van Happy Birthday to You over in de legendarische tune van het verdwenen spookhuis Club Roxy. De clown wilde er echter niets van weten: hij had op confetti gerekend. "Er is geen confetti", klonk het plotseling.



Een machine

Fans herkenden de bekende stem met het Duitse accent als die van Dr. Shock, die Eddie de Clown in 2007 creëerde en vervolgens om het leven werd gebracht. Speciaal voor het 25-jarig jubileum herrees de dokter uit de dood. "Ik ben in shock geloof ik", reageerde Eddie verbijsterd. "Jij was toch dood?" Na een woordenwisseling met de dokter benadrukte de clown dat zijn voorganger trots op hem kon zijn: hij runt de Fright Nights met verve én er stond een machine op het toneel, de specialiteit van Dr. Shock.







Eddie bleek echter snode plannen te hebben om het voormalige icoon zo snel mogelijk uit de weg te ruimen. Met een smoesje lokte hij de dokter de machine in, de Versnipperaar 3000. Na het overhalen van een hendel werd Dr. Shock vermalen tot ontelbaar veel piepkleine stukjes confetti, waarna Eddie zijn plek als leider van de Fright Nights opnieuw kon opeisen.



Zelfspot

Tijdens de muzikale finale, waarin zangeres Emmaly Brown de P!nk-hit Raise Your Glass ten gehore bracht, werden Eddie en Beetlejuice herenigd. De 25 Years Anniversary Show werd vrijdag vertoond om 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 en 22.00 uur. Naarmate de avond vorderde, nam de improvisatie toe en werd de zelfspot groter. Zo kwamen meermaals grappen voorbij over Walibi's marketingafdeling. Zelfs oud-directeur Jan Reuvers werd nog even genoemd.



Beetlejuice, gespeeld door Jeffrey Erens, was jarenlang een vast gezicht van de Halloween Fright Nights. Naast zijn eigen komische voorstelling verscheen hij ook regelmatig met Eddie de Clown aan zijn zijde in het park, voor melige onderonsjes met bezoekers en ritjes in een golfkar. Anno 2025 is Erens nog steeds verbonden aan Walibi: namens Spot On Shows regisseert hij al enkele jaren de Eddie-shows én Walibi's vuurwerkspektakels.







Originele acteur

De naam van het personage werd om copyrightredenen niet hardop uitgesproken: Beetlejuice is een filmmerk van Warner Bros. Pictures. Het zou vandaag de dag ondenkbaar zijn dat Walibi een bestaand filmpersonage kopieert en op het podium zet, maar vijftien jaar geleden kwam men daarmee weg. Dr. Shock was een rol van Marcel Willems. Voor de verjaardagsshow keerde de originele acteur na achttien jaar terug naar Biddinghuizen.



Rudy Hellewegen is al negentien jaar de man achter Eddie de Clown. Voor fans was het een verademing om hem vrijdag aan het werk te zien met scherpe tegenspelers, nadat hij het podium de afgelopen jaren moest delen met louter dansers en zangers. Bovendien vertelde de jubileumproductie een verhaal: een unicum, aangezien de clown de laatste jaren vooral spelletjes speelt met mensen uit het publiek.



Helga

Het bleef niet bij Dr. Shock en Beetlejuice: ook Helga, de toenmalige assistente van Dr. Shock, was aanwezig. Actrice Ans de Jong kroop nog één keer in de huid van de assistente tijdens een datingshow gepresenteerd door Eddie. Normaal gesproken koppelt hij twee willekeurige bezoekers aan elkaar, dit keer kwam een nietsvermoedende gast tegenover Helga te staan.







Tijdens andere showblokken gaf de Fright Nights-mascotte bijzondere tickets weg, waarmee winnaars de kans kregen om een Walibi-spookhuis die avond helemaal alleen te beleven. Het attractiepark was bij hoge uitzondering overdag gesloten: de poorten openden om 17.00 uur. In de Main Street kregen aanwezigen een gratis pin in hun handen gedrukt, waarna ze verwelkomd worden door een erehaag van freaks uit het verleden.



Quarantine

Doorgewinterde fans herkenden figuren uit spookhuizen en scare zones als Alice in Horrorland, Scarecrows, Anton Freak, Things, Firepit, Fiësta de los Muertos, Quarantine, Villains, Twisted Hellfire en Jefferson Manor, al dan niet met kettingzagen. De reguliere parkmuziek was voor de gelegenheid vervangen door Fright Nights-nummers uit het verleden, bekend als Dark Intentions Soundtracks.



Onder de noemer "25 Years of Horror" vertoonde Walibi oude commercials en aftermovies op het scherm bij het hoofdpodium voor reuzenrad La Grande Roue. Grote banners bij de toegangscontrole waren vervangen door zwart-wit-collages van oude Fright Nights-posters. Hetzelfde ontwerp prijkte op een speciale parkplattegrond.