Efteling

Efteling verliest boegbeeld van gastvrijheid: bekende manager vertrekt na 35 jaar

Na een dienstverband van ruim 35 jaar neemt inspiratiemanager Frans Goenee afscheid van de Efteling. Dat maakte hij vandaag bekend via LinkedIn. Goenee begon in 1989 als bedrijfsleider van restaurant De Likkebaerd - het huidige Station de Oost - en groeide uit tot een van de bekendste gezichten binnen de Efteling-organisatie.

In zijn afscheidsbericht schrijft de 63-jarige Goenee dat hij met trots terugkijkt op zijn loopbaan in Kaatsheuvel. "Wat in de jaren negentig begon als bedrijfsleider van De Likkebaerd, groeide uit tot een prachtige reis als creatief specialist horeca en inspiratiemanager binnen ontwerp en Beleving", aldus Goenee.

"Met trots en dankbaarheid kijk ik terug op alles wat ik heb mogen doen, leren en beleven, maar vooral op de Eftelingers met wie ik heb mogen samenwerken." Goenee was de drijvende kracht achter diverse horecaconcepten in het attractiepark, waaronder Polles Keuken, Het Wapen van Raveleijn en Station de Oost.



Efteling-cultuur

Hij stond ook aan de basis van het initiatief Oog voor Detail, bedoeld om kleine storingen in de Efteling-beleving op te sporen en te verhelpen. In de interne organisatie stond Goenee bekend als iemand die de Efteling-cultuur en gastvrijheid met verve uitdroeg. "Als Eftelinger werk je niet vóór de Efteling, maar je bént de Efteling" schrijft hij in zijn afscheidsbericht.



Collega's reageren lovend. Oud-marketingdirecteur Reinoud van Assendelft de Coningh beschrijft Goenee als "een markante persoonlijkheid en een altijd vrolijk gezicht". Voormalig ontwerpcoördinator Peter Koppelmans prijst het gezamenlijke werk aan de Winter Efteling, terwijl oud-directeur Coen Bertens hem een "echte Efteling-ambassadeur" noemt.



Hart

Goenee stopt niet met werken: samen met Bertens zet hij zijn loopbaan voort bij FC Gastvrijheid Nederland, een bureau dat bedrijven adviseert over klantbeleving en gastvrijheid. "Op naar nieuwe verhalen", besluit Goenee. "Maar met de Efteling altijd in mijn hart."