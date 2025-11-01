Attractiepark Toverland

Twaalf minuten opzwepende klanken: Toverland zet soundtrack van scare zone Unmasked online

VIDEO Pretparkfans kunnen nu overal luisteren naar de muziek van Unmasked, de nieuwe scare zone van Toverland. In het griezelige gebied wanen bezoekers van de Halloween Nights zich op een gemaskerd bal vol met vampieren. De opzwepende soundtrack viel in de smaak, merkte Toverland.

Het Limburgse attractiepark kreeg naar eigen zeggen van veel liefhebbers de vraag of de walsmuziek uitgebracht kon worden. Vanaf vandaag staan de sinistere klanken op YouTube, in een sfeervideo van ruim twaalf minuten. De titel luidt Unmasked: Ambience Masqué, een variant op de naam van de zone: Unmasked: Wunderball Masqué.

"Hiermee komen we tegemoet aan een gigantische vraag vanuit het publiek", vertelt een woordvoerder aan Looopings. Wie Unmasked in het echt wil beleven, heeft daarvoor nog één keer de kans in 2025: vanavond staat de laatste Halloween Night van het jaar op de planning. In de zone bevindt zich ook een betaalde walkthrough-beleving.