Efteling

Efteling verplaatst ingang van Fabula: wachtrij wordt aangepast

FOTO'S De Efteling gaat de ingang van de attractie Fabula verplaatsen. Op dit moment start de wachtrij nog op het voormalige Spookslot-plein, achter Danse Macabre. Bezoekers passeren er twee rotsen in de vorm van dierenkoppen. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe entree, links van het Fabula Restaurant.

Tussen de Pardoes Promenade en Fabula wordt een brug aangelegd, over het water. Vanaf dat punt wandelen bezoekers straks over een deel van het huidige uitgangspad, richting de schildpad die zich bij het begin van de huidige wachtrij bevindt. De rij wordt dus niet rigoureus ingekort: alleen de ingang komt op een andere, logischere plek te liggen.

Er is deze week een vergunning aangevraagd voor "het plaatsen van een voetgangersbrug vanaf de Pardoes Promenade naar Fabula en het plaatsen van gethematiseerde rotsen in het buitengebied van Fabula". De wijziging moet ervoor zorgen dat het grote publiek het 4D-avontuur beter weet te vinden. Ook wil de Efteling een duidelijkere koppeling tussen Fabula en het Fabula Restaurant.



PandaDroom

Fabula opende in 2019 als de vervanger van PandaDroom uit 2002. In plaats van een propagandafilm over het milieu krijgen bezoekers nu een animatiefilm met een beer en een eekhoorn voorgeschoteld, geproduceerd door de Britse firma Aardman Animations.



Hoewel de 3D-film in beginsel voor de Efteling werd gemaakt, draait de productie tegenwoordig ook in verschillende andere attractieparken op de wereld. De internationale titel luidt The Bear and The Squirrel.











