Merlin Entertainments

Grootste concurrent voor pretparken? Thuis op je telefoon zitten, zegt deze directrice

De topvrouw van de internationale pretparkketen Merlin Entertainments denkt dat mobiele telefoons momenteel de grootste concurrent zijn van attractieparken. Volgens directrice Fiona Eastwood kiezen steeds meer jongeren ervoor om thuis te blijven scrollen in plaats van een dagje uit te gaan. Dat zegt ze in een interview met de BBC.

Merlin is het concern achter tientallen bekende attracties wereldwijd, waaronder Alton Towers, Thorpe Park, Gardaland, Heide Park, Madame Tussauds, Sea Life en Legoland. Eastwood ziet telefoons momenteel als "de grootste concurrentie". Ze stelt dat haar bedrijf probeert gezinnen juist een tegenwicht te bieden aan de toegenomen schermtijd.

"Wat wij verschaffen, is het perfecte tegengif: samen zijn, samen spelen en even ontsnappen aan die schermen", vertelt ze. Volgens de directrice tonen onderzoeken aan dat veel ouders het lastig vinden dat hun kinderen vaker binnen blijven. "Steeds meer ouders voelen zich gestrest thuis en willen ontsnappen."



Omzetdaling

Merlin trok in 2024 bijna 63 miljoen bezoekers, maar kampte tegelijkertijd met een omzetdaling en een verlies van 492 miljoen pond, zo'n 560 miljoen euro. Om gezinnen toch te verleiden om hun huis uit te komen, investeert het bedrijf de komende jaren in nieuwe belevenissen rond de kindermerken Minecraft, PAW Patrol en Bluey.



Daarnaast spelen seizoensevenementen een steeds belangrijkere rol. In sommige parken, zoals Thorpe Park bij Londen, zorgt Halloween inmiddels voor bijna de helft van de winst. Merlin kampt nog altijd met financiële druk. Toch blijft Eastwood optimistisch. "De momenten waarop gezinnen samen zijn, worden steeds waardevoller. En precies dat is wat wij bieden."