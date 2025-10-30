Fårup Sommerland

Deens attractiepark heeft plannen voor een naamswijziging

Eén van de bekendste pretparken in Denemarken verandert hoogstwaarschijnlijk van naam. Fårup Sommerland, dat afgelopen seizoen het vijftigjarig bestaan vierde, heeft plannen voor een rebranding. De verwachting is dat de toevoeging Sommerland binnenkort verdwijnt en het park voortaan simpelweg Fårup zal heten.

Volgens directeur Niels Jørgen Jensen is de naamswijziging onderdeel van een bredere strategie om het park te positioneren als volwaardige vakantiebestemming in plaats van een seizoensgebonden zomerpark. Volgens hem kan de term Fårup vandaag de dag op zichzelf staan.

Het park, gelegen in Noord-Jutland, werd in 1975 geopend en groeide uit tot één van de populairste attracties van Denemarken, met meer dan 650.000 bezoekers per jaar en het grootste waterpark van het land. In 2016 kwam daar het viersterrenhotel Hotel Fårup bij, en in de afgelopen jaren breidde het park uit met een eigen camping, houten hutten en luxe glampingtenten.



Mascottes

De naamsverandering past bij de ambitie om het seizoen te verlengen en Fårup ook buiten de zomer aantrekkelijk te maken voor gasten die willen overnachten. Daarbij wil het park zich naar eigen zeggen laten inspireren door Disney: de mascottes Egern en Pindsvin - een eekhoorn en een egel - moeten een grotere rol krijgen.



Wanneer de nieuwe naam officieel wordt ingevoerd, is nog niet bekend. Het attractiepark, dat acht verschillende achtbanen telt, sloot afgelopen zondag de poorten voor de winter en zal rond Pasen 2026 opnieuw bezoekers verwelkomen, mogelijk al onder de kortere naam Fårup.