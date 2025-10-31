Kermis

Kermisbond vreest dat sluiting om 20.00 uur de norm wordt: 'Doodsteek voor de kermis'

Moeten kermissen straks standaard vroeg dicht om overlast te voorkomen? Daarvoor vreest kermisbond Bovak, vertelt voorzitter Atze J. Lubach. Aanleiding is de najaarskermis in het Utrechtse Houten, waar bezoekers deze week steevast al om 20.00 uur werden weggestuurd. Tijdens eerdere edities was 's avonds sprake van vechtpartijen en vernielingen.

Jongeren gooiden met zwaar vuurwerk en bakstenen naar de politie, wat leidde tot ingrijpen door de mobiele eenheid en het voortijdig beëindigen van het evenement. Ook afgelopen voorjaar moest de kermis vroeg dicht nadat de politie signalen kreeg dat relschoppers op pad waren.

Naar aanleiding van de gewelddadige incidenten in voorgaande jaren besloot de gemeente tot de permanente vervroegde sluiting. Volgens Lubach is dat "de doodsteek voor de kermis, 100 procent", vertelt hij aan het AD. De beslissing valt ook slecht bij kermisexploitanten.



Niet rendabel

Organisator Reinie Venekamp, al achttien jaar betrokken bij de Houtense kermis, noemt het besluit begrijpelijk maar pijnlijk. "Niet iedereen wil hier nog staan als je maar open mag tot 20.00 uur. Dat is voor veel attracties gewoon niet rendabel." Volgens Lubach wordt de hele branche geraakt door incidenten die worden veroorzaakt door een kleine groep jongeren.



"Het is te gek voor woorden dat wij op deze manier gestraft worden voor het gedrag van groepjes kinderen. We zijn ondernemers met miljoenenbedrijven, maar gemeenten lijken niet meer baas in eigen huis." De Bovak-voorzitter denkt dat meer gemeenten het voorbeeld van Houten zullen volgen.



Kopiëren

"Ik vrees dat burgemeesters elkaars maatregelen kopiëren en dat straks nog meer kermissen om 20.00 uur dicht moeten. Dat zou funest zijn voor de sector." In Houten lijkt de rust bewaard te zijn gebleven, mede dankzij extra maatregelen als meer beveiliging en camera's. Venekamp heeft naar eigen zeggen geprobeerd om er het beste van te maken. "Het is hier kermis tot 20.00 uur 's avonds, of anders geen kermis."