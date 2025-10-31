Parc Saint Paul

Voormalig pretparkeigenaar voor de rechter na dodelijk achtbaanongeluk: gordels verwijderd

De voormalige eigenaar van een Frans pretpark heeft zich moeten verantwoorden voor de rechter, vijf jaar na een dodelijk ongeluk. In juli 2020 kwam een 32-jarige vrouw om het leven toen ze uit een karretje van de rollercoaster Formule 1 in Parc Saint Paul viel. Toenmalig bedrijfsleider Gilles Campion stond afgelopen week terecht in Beauvais wegens doodslag.

De 32-jarige Élodie uit Normandië stapte op 4 juli 2020 met haar partner en zus in de achtbaan, op de tweede verjaardag van haar zoontje. Tijdens de rit gleed ze onder de veiligheidsbeugel door. Ze werd uit het karretje geslingerd en overleed kort daarna aan haar verwondingen.

De zaak draait om de veiligheidsgordels die Campion enkele maanden voor het ongeluk had verwijderd. De riemen waren in 2009 geïnstalleerd na een eerder dodelijk ongeval in dezelfde attractie, maar werden in 2020 zonder keuring of overleg verwijderd. Volgens Campion waren de gordels "niet functioneel" en "bijna onderdeel van het decor".



Geknutseld

Hij verklaarde dat ze destijds enkel waren toegevoegd om bezoekers gerust te stellen. De aanklager stelt dat het verwijderen van de gordels rechtstreeks heeft bijgedragen aan het ongeluk. Campion wordt verweten te hebben "geknutseld" aan essentiële veiligheidsvoorzieningen, zonder controle door een erkende instantie.



Justitie eist een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan acht maanden onvoorwaardelijk, plus een boete van 45.000 euro. De verdediging betoogt dat Campion wordt gebruikt als zondebok en dat eerdere onderzoeken concludeerden dat de attractie ook zonder gordels voldeed aan de veiligheidseisen.



Schadevergoeding

De familie van het slachtoffer kwam naar de rechtszaal in T-shirts met de tekst "Ik wil met mama praten". Ze eisen een schadevergoeding van 600.000 euro. "Het was een feestdag die veranderde in een dag van rouw", zei hun advocaat.



De achtbaan in kwestie is inmiddels definitief gesloten. Parc Saint Paul werd eerder dit jaar overgenomen door de Franse parkengroep Looping, bekend van onder meer Avonturenpark Hellendoorn en Familiepark Drievliet. Op dinsdag 18 november volgt de uitspraak.