Avonturenboerderij Molenwaard

Kinderhelden Fien & Teun openen eigen zwembad, op steenworp afstand van themapark

FOTO'S De wereld van Fien & Teun is uitgebreid met een eigen zwembad. In Ottoland, vlakbij themapark Avonturenboerderij Molenwaard, is vrijdag Het Boothuis geopend: een overdekt Fien & Teun-zwembad. De feestelijke opening werd verricht door het boertje en boerinnetje zelf.

Het zwembad hoort bij Familie Resort Molenwaard, een vakantiepark dat in 2021 werd geopend door dezelfde eigenaar als de Avonturenboerderij: Van Hoorne Studios. Gasten van het resort kunnen er overnachten in huisjes in de stijl van kinderhelden Fien & Teun en tijdens hun verblijf gratis het nabijgelegen themapark bezoeken.

Volgens het resort was er onder gasten al langer behoefte aan een overdekt zwembad. Het Boothuis is ingericht in de kenmerkende Molenwaard-stijl, met houten accenten en kleurrijke nautische decoratie. Er zijn drie verwarmde baden: een peuterbad van 15 centimeter diep, een kleuterbad van 30 centimeter en een familiebad dat oploopt tot 1 meter diepte.



Glijbaan

Voor kleine kinderen zijn er fonteinen en een glijbaan aanwezig, terwijl ouders kunnen ontspannen op de zitjes langs het bad. De bouw werd uitgevoerd door aannemersbedrijf P. van Leeuwen. Van Hoorne Studios noemt de komst van het bad "de volgende stap in de verdere ontwikkeling van het park".



De afgelopen jaren werd het vakantiepark al uitgebreid met de overdekte speeltuin Speelschuur Molenwaard en de Stip de Pony Ranch. Voorlopig is Het Boothuis alleen toegankelijk voor verblijfsgasten. Op termijn kunnen ook bezoekers met het Molenwaard-abonnement gebruikmaken van Het Boothuis. Die pas biedt eveneens toegang tot de Avonturenboerderij en de Speelschuur.















