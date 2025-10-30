Efteling

Efteling-evenement in Roermond krijgt een vervolg: Efteling-figuren bij de kerstboom

FOTO'S De samenwerking tussen de Efteling en het bekende outletcenter in Roermond krijgt een vervolg. Vorig jaar konden bezoekers van de Designer Outlet kijken naar een kerstparade met heel veel Efteling-figuren. Ook was Pardoes aanwezig voor meet-and-greets in verschillende weekenden en tijdens de kerstvakantie. Dit jaar slaan beide partijen opnieuw de handen ineen.

In het drukbezochte Limburgse winkelcentrum vindt op donderdag 13 november om 18.00 uur het evenement Turn on the Lights plaats, waarbij Pardoes en andere Efteling-personages de lampjes in een grote kerstboom aanzetten. Volgens de initiatiefnemers is dat "de officiële start van het feestseizoen bij Designer Outlet Roermond".

Pardoes krijgt die avond gezelschap van onder meer Pardijn, Roodkapje, Fakir, een Droomvlucht-elfje en een Raveleijn-ruiter. Ook de rest van het kerstseizoen blijft de Efteling zichtbaar in Roermond, met fotopunten in de vorm van Pardoes-sloffen en muzikale paddenstoelen en Efteling-muziek.



Lichtshow

Bovendien wordt gezorgd voor een speciale Efteling-lichtshow. Die is vanaf 16.00 uur elk half uur te zien in de buurt van de kerstboom en een reuzenrad. "Zo wordt winkelen een feestelijk sprookje voor iedereen die zich weer even kind wil voelen", meldt de Designer Outlet.























