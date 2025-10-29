Europa-Park Resort

Filmproject Europa-Park krijgt er flink van langs: 'Wie de film niet ziet, doet zichzelf een groter plezier'

FOTO'S De Vlaamse pretparkdeskundige Erwin Taets laat in een nieuwe blogpost weinig heel van Grand Prix of Europe, de animatiefilm die Europa-Park dit jaar ook koppelde aan een game, een attractie en een souvenirlijn. Volgens kenner Taets is de film, geproduceerd door Warner Bros. en Mack Magic, "immens vergeetbaar" en "geen verhaal dat verteld hoefde te worden".

De presentator van de podcast Ochtend in Pretparkland bezocht de film in de bioscoop en noemt het eindresultaat op zijn blog "een teleurstelling voor producenten Warner Bros. en Mack Magic". De productie, met een budget van zo'n 25 miljoen euro, bracht wereldwijd nog geen 10 miljoen op. "Ik onderging de film zodat jij dat niet meer hoeft", zegt Taets over de Nederlandstalige bioscooprelease.

De bijbehorende game Ed & Edda: Grand Prix - Racing Champions is eveneens een misser, meent Taets. "Het resultaat is een spel dat amper zijn weg naar spelers vindt." In zijn uitgebreide analyse schrijft hij dat vooral het beeld van mascotte Ed Euromaus problematisch is.



Narcistisch

"Het is bizar dat Europa-Park de scenaristen heeft toegelaten om van zijn breedlachende mascotte bijna de volledige speelduur een verongelijkte, norse en gefrustreerde wees met jeugdtrauma's te maken." De schrijver concludeert: "Ik zal nooit meer onbevangen de Europa-Park-mascotte kunnen zien zonder het besef van de existentiële somberheid en narcistische hybris achter die glunderende lach."



Hij waarschuwt dat de makers riskeren dat hun mascotte "voor altijd opgezadeld blijft met levenslange trauma's en een onbetamelijke attitude". Ook de bijbehorende attractie Grand Prix Edventure, die sinds begin dit jaar draait in het Duitse pretpark, krijgt ervan langs. Taets noemt het "een domper op de feestvreugde van het jubileumjaar" en "een schaamteloze marketingride die zelfs de laagste verwachtingen niet weet in te lossen".



Attractie van wereldformaat

De recensent vraagt zich af waarom Europa-Park zo veel geld steekt in films, games en spin-offs. "Voor het budget dat in de film, de game én de attractie is gaan zitten, had het park ongetwijfeld een attractie van wereldformaat kunnen bouwen. Bovendien: dit was geen verhaal dat verteld hoefde te worden - zo interessant is het allemaal niet."















