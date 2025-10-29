Efteling

Efteling: nieuwe borden geven aan waar een rijk begint

FOTO'S Naast rijkvaandels plaatst de Efteling ook grote rijkborden om bezoekers te helpen met navigeren. De afgelopen dagen werden op verschillende plekken in het attractiepark vaandels neergezet: sierlijke vlaggenmasten met thematische borden om aan te geven waar de rijken van de Efteling zich bevinden.

Het blijft niet bij palen met vaandels: bij de brug tussen de Wensbron en De Meermin is nu een groot bord verschenen om aan te geven dat hier Ruigrijk begint. We zien links een vaandel met Baron 1898 en Joris en de Draak, terwijl rechts Joris en de Draak, Nest, De Vliegende Hollander, de Python en De Oude Tufferbaan zijn afgebeeld.

In het midden prijkt een silhouet van een wapenschild met stuurwielen en drakenkoppen, verwijzingen naar de thema's die in Ruigrijk worden gebruikt. Helemaal erboven is nog een ornament zichtbaar waar meer Ruigrijk-elementen in verwerkt zijn. Het opvallende decorobject werd vormgegeven in dezelfde stijl als de vaandels.



Spotjes

Nieuwe spotjes in de grond zorgen ervoor dat het bord ook 's avonds goed zichtbaar blijft. Het tafereel is nog niet helemaal af: er ontbreken nog enkele thematische bollen. De komende dagen worden de resterende vaandels en borden in het park geïnstalleerd. Het park is officieel verdeeld in zes zones: Fantasierijk, Reizenrijk, Ruigrijk, Anderrijk, Marerijk en het Sprookjesbos.











