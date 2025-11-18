Beekse Bergen

Light Safari krijgt prehistorisch thema: lichtfestival terug in Safaripark Beekse Bergen

De Light Safari keert deze winter terug in Safaripark Beekse Bergen, dit keer met een volledig nieuw thema. Vanaf donderdag 27 november wandelen bezoekers langs duizenden lichtsculpturen die de geschiedenis van de aarde tot leven brengen. De route staat dit jaar volledig in het teken van prehistorie en evolutie, met scènes over het ontstaan van de planeet, dinosauriërs, de ijstijd en oude beschavingen.

Volgens parkmanager Rens Willemsen is gekozen voor een reis door veertien tijdperken, waarin te zien is hoe dieren en natuur zich in miljoenen jaren ontwikkelden. In totaal worden ongeveer vijfduizend verlichte objecten geplaatst. Het evenement wordt opnieuw gerealiseerd in samenwerking met Talpa Network en de Inlight Festival Group.

Bezoekers maken een wandeling van twee kilometer langs kunstwerken die dieren, landschappen en historische thema's uitbeelden. Bij elk tijdperk staat extra informatie, bedoeld om de verschillende periodes te duiden. Voor kinderen ligt er opnieuw een speurtocht klaar. Hoewel de dieren 's avonds binnen blijven, zijn de binnenverblijven van de olifanten en chimpansees wel toegankelijk.



Kampvuren

De avondroute wordt aangevuld met pleinen met kampvuren, warme dranken, winterse snacks en entertainment. De Light Safari loopt tot en met zondag 1 maart 2026, steeds van donderdag tot en met zondag van 17.00 tot 21.30 uur. Tijdens de kerst- en voorjaarsvakantie is het evenement dagelijks te bezoeken. Tickets moeten los worden gekocht, want de dagentree is niet geldig voor de avondopenstelling.