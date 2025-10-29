Efteling

Efteling blikt terug op één jaar Danse Macabre: binnenkort nieuwe muzikanten

VIDEO In een videospecial op YouTube blikt de Efteling terug op het eerste jaar van de attractie Danse Macabre: het spookspektakel ging een jaar geleden open voor publiek. Daarbij komt onder andere hoofdontwerper Jeroen Verheij aan het woord, die een nieuwtje in petto heeft: Danse Macabre verwelkomt binnen afzienbare tijd nieuwe personages.

Het gaat vermoedelijk om een rozetraam in de hoofdshow waar voorheen een eenvoudige videoprojectie te zien was. De kapel telt vier van dat soort ramen. Achter drie ervan verschijnen muzikanten: een pianospeler, een harpspeelster en een trio van triangelspelers. Het vierde raam is momenteel nog leeg.

"Het orkest van Joseph Charlatan bestaat uit een heleboel muzikanten", aldus Verheij. "En nou wordt er gefluisterd in het Huyverwoud dat er binnenkort nog een aantal meer zichtbaar worden in de kapel." Om wat voor soort figuren het gaat, blijft afwachten. Er worden nog geen ontwerpen gepubliceerd.



Phantom Manor

In de elf minuten durende video vertelt Verheij ook dat men voor Danse Macabre aanvankelijk een klassiek spookhuissysteem met karretjes overwoog, zoals Phantom Manor in Disneyland Paris of Castello dei Medici in Europa-Park. Dat concept heeft het niet gehaald. "Al snel dachten we: we moeten iets unieks gaan brengen, wat we nog nooit eerder gezien hebben."



De ontwerper legt uit dat een idee voor dansende skeletten geschrapt is omdat het tafereel er "koddig" uit begon te zien. "En dat is natuurlijk niet echt wat je zoekt in een spookachtige, griezelige attractie." Verder onthult Verheij dat het eigenlijk de bedoeling was om de monsterkat in de kapel te tonen aan het publiek, uit de bak met muziekinstrumenten.







Aan de verbeelding overlaten

"Maar ja, dan geef je 'm eigenlijk al een beetje weg. En dat is natuurlijk hartstikke zonde. Waarom zouden we 'm niet veel meer aan de verbeelding overlaten?" Zo gaat dat immers ook in een goede griezelfilm, aldus Verheij. "Daarom hebben we er uiteindelijk voor gekozen om de monsterkat niet te laten zien, maar je hoort 'm wel en je voelt 'm om je heen lopen en uiteindelijk vliegt-ie naar boven en begint de Danse Macabre te spelen."



Omdat de stenen in het gebied er te strak en puntig uitzagen, grepen Verheij en zijn collega's eigenhandig in. Met hamers van thuis hebben ze alle gebouwen in het Huyverwoud toegetakeld, zodat de creaties echt zouden ogen als een ruïne. De opening in oktober 2024 was een race tegen de klok: anderhalve dag voor aanvang overwoog men zelfs om de opening te annuleren, omdat de technische installatie niet goed functioneerde.



Opening uitstellen

"We hadden gezegd met z'n allen: om 18.00 uur vanavond moet-ie het doen en anders gaan we... Ja, misschien wel de opening uitstellen. Dat wilde natuurlijk niemand." Het duurde uiteindelijk tot 20.30 uur totdat de technische problemen verholpen waren. "Toen hebben we elkaar ontzettend omhelsd met z'n allen."



De video behandelt ook de marketingcampagne naar aanleiding van het negatieve sentiment rond de sloop van het Spookslot en de populariteit van het entertainment in het gebied. Kasten in de winkel Kwalycke Zaken blijken afkomstig te zijn uit een Italiaans kasteel. In het decor is ergens de openingsdatum van het oude Spookslot verwerkt, met behulp van speelkaarten. De knuffel van het zwarte katje blijkt een bestseller te zijn: die staat in de top vijf van best verkochte producten binnen de Efteling.