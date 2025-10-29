Freizeit-Land Geiselwind

Tweede leven voor Duitse kippenachtbaan: dit pretpark neemt bijzondere rollercoaster over

De merkwaardige rollercoaster Wilde Hilde heeft een nieuw thuis gevonden. Freizeit-Land Geiselwind in de Duitse deelstaat Beieren kondigt aan dat de familieachtbaan vanaf 2026 onderdeel wordt van het park. De attractie stond tot nu toe in Schwaben Park, waar onlangs bekend werd dat de opvallende kippencoaster zou verdwijnen.

In een kleurrijke aankondiging laat Freizeit-Land weten dat "het gekste kippenhok van Duitsland" in aantocht is. Wilde Hilde wordt gepresenteerd als een nieuwe attractie in een boerderijgedeelte, met "plezier, zwieren en vrolijk gekakel voor jong en oud". Bezoekers kunnen rekenen op een herbouw van de bestaande baan, opnieuw aangekleed met kippenfiguren.

De Wilde Hilde is een zogenoemde roller ball van fabrikant Ride Engineers Switzerland. De attractie bestaat uit een verticale lift gevolgd door een steil, kronkelig traject waarbij de gondels heen en weer schommelen. Sinds 2018 was de baan operationeel in Schwaben Park. Destijds had men een wereldprimeur in handen.



Vijf nieuwigheden

De originele bestemming, gelegen in de deelstaat Baden-Württemberg, ligt hemelsbreed 110 kilometer van de nieuwe locatie. De opening van de attractie staat gepland voor het voorjaar. Volgens Geiselwind is Wilde Hilde de eerste van vijf nieuwigheden die het park in 2026 zal introduceren.