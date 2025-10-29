Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Freizeit-Land Geiselwind

Tweede leven voor Duitse kippenachtbaan: dit pretpark neemt bijzondere rollercoaster over

Vandaag, 12.07 uur

De merkwaardige rollercoaster Wilde Hilde heeft een nieuw thuis gevonden. Freizeit-Land Geiselwind in de Duitse deelstaat Beieren kondigt aan dat de familieachtbaan vanaf 2026 onderdeel wordt van het park. De attractie stond tot nu toe in Schwaben Park, waar onlangs bekend werd dat de opvallende kippencoaster zou verdwijnen.

In een kleurrijke aankondiging laat Freizeit-Land weten dat "het gekste kippenhok van Duitsland" in aantocht is. Wilde Hilde wordt gepresenteerd als een nieuwe attractie in een boerderijgedeelte, met "plezier, zwieren en vrolijk gekakel voor jong en oud". Bezoekers kunnen rekenen op een herbouw van de bestaande baan, opnieuw aangekleed met kippenfiguren.

De Wilde Hilde is een zogenoemde roller ball van fabrikant Ride Engineers Switzerland. De attractie bestaat uit een verticale lift gevolgd door een steil, kronkelig traject waarbij de gondels heen en weer schommelen. Sinds 2018 was de baan operationeel in Schwaben Park. Destijds had men een wereldprimeur in handen.

Vijf nieuwigheden
De originele bestemming, gelegen in de deelstaat Baden-Württemberg, ligt hemelsbreed 110 kilometer van de nieuwe locatie. De opening van de attractie staat gepland voor het voorjaar. Volgens Geiselwind is Wilde Hilde de eerste van vijf nieuwigheden die het park in 2026 zal introduceren.

Meer Freizeit-Land Geiselwind
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Bommelwereld
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be