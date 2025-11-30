Welkom!
Attractiepark Toverland

Video: Toverland-mascottes Toos en Morrel laten het sneeuwen in nieuwe wintershow

Vandaag, 10.06 uur

VIDEO Toverland-mascottes Toos Toverhoed en zwijntje Morrel hebben deze winter een eigen theater: op de plek van de voormalige entree van het Limburgse attractiepark is de afgelopen weken het Pop-up Theater verrezen. Daar wordt tijdens winterseizoen Winter Feelings de nieuwe voorstelling Toos & Morrel Laten Het Sneeuwen vertoond.

Het decor is vormgegeven als de woonkamer van de familie Toverhoed. De twee hoofdpersonages blijken zich daar stierlijk te vervelen: alle spelletjes zijn gespeeld, alle liedjes zijn gezongen en tot overmaat van ramp ligt er geen sneeuw. Een oude sneeuwbol kan daar wellicht verandering in brengen.

Eigenlijk had de productie vorig weekend al te zien moeten zijn, maar de première werd uitgesteld tot woensdag. Toen traden bij één van de twee shows technische problemen op. Dit weekend ging het opnieuw fout: de eerste twee shows moesten zaterdag geannuleerd worden vanwege technische mankementen, de derde show startte te laat.

Kerstvakantie
Het Toverland-team heeft overduidelijk een hoop moeite met techniek: de halloweenperiode werd ook al overschaduwd door technische storingen. Toos & Morrel Laten Het Sneeuwen speelt nog tot en met zondag 18 januari, op alle woensdagen, zaterdagen en zondagen, plus de kerstvakantie.



