Efteling

Nieuw entertainment in de Efteling: Carolling Carousel, Anderberger Liederfestival en Toverlantaarn

De Winter Efteling staat dit jaar in het teken van nieuw entertainment. Tijdens de winterperiode kunnen bezoekers van het Kaatsheuvelse attractiepark verschillende nieuwe voorstellingen en acts bekijken. Zo is in het Carrousel Theater een muzikale show te zien met dans, poppenspel en visuele effecten: De Man met de Toverlantaarn.

Een toverlantaarn is een ouderwets apparaat waarmee doorzichtige afbeeldingen geprojecteerd kunnen worden, als nostalgische voorloper van de diaprojector. In de theaterzaal - onderdeel van het Carrouselpaleis met de Stoomcarrousel en het Diorama - was de afgelopen winters A Wonder Wintertime te zien, gebaseerd op de Efteling-show Caro.

Even verderop, op het Anton Pieckplein, wordt eveneens een nieuwe act opgevoerd: de Carolling Carousel. Daar verschijnen ook een kampvuur en een kermiskraam voor betaalde spelletjes. Bij familieachtbaan Max & Moritz vindt Het Anderberger Liederfestival plaats, wederom met Frau Schmetterling en Bakker Krümel.



Avond met Wolf

In het Sprookjesbos gaat de show Een Avond met Wolf in reprise. De voorstelling was tussen 2017 en 2019 en in 2024 al te zien in de zomermaanden. Vorig jaar stond 's winters Een Avond met Heks op het programma. Bij Droomvlucht keren de elfjes en muzikale speeldoosjes terug. Dr. Charlatans Cabaret Macabre en Raveleijn gaan 's winters ook gewoon door.



De 9 meter hoge Wonder Winterboom die voorheen naast Symbolica stond, is nu te vinden op de Warme Winter Weide. Pardoes en Pardijn verzorgen daar het entertainment. De 27e editie van de Winter Efteling gaat officieel van start op maandag 10 november. Sommige acts zijn alleen te zien in de weekenden en kerstvakantie.