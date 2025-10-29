Welkom!
Plopsa Station Antwerp

Laatste loodjes voor Plopsa-pretpark in Antwerpen: tickets nu inclusief gratis bezoek aan tweede park

Vandaag, 09.59 uur

Plopsa probeert het publiek over de streep te trekken om nog een bezoek te brengen aan Plopsa Station Antwerp, het pretpark in treinstation Antwerpen-Centraal dat binnenkort definitief sluit. Na de kerstvakantie gaan de deuren van het overdekte attractiepark dicht. Wie nu een ticket koopt, krijgt een kaartje voor een ander Plopsa-park cadeau.

Het gaat om Plopsa Indoor in het Vlaamse Hasselt. Men noemt de actie "dubbel plezier". "Beleef twee Plopsa-parken voor de prijs van één", staat op de officiële website. "Geniet nog een laatste keer van magische momenten in Plopsa Station Antwerp én beleef daarna onvergetelijke avonturen in Plopsa Indoor Hasselt."

Beide parken liggen op ongeveer anderhalf uur rijden van elkaar. Gekochte toegangsbewijzen voor Plopsa Station Antwerp - à 29 euro - zijn geldig tot en met zondag 4 januari volgend jaar. Het gratis kaartje voor Hasselt kan gebruikt worden tot en met maandag 31 augustus. De actie geldt tot aan de sluiting van het Antwerpse park.

Sinterklaas
"De magie leeft voort in de andere Plopsa-parken", zo laat de parkengroep weten. In Plopsa Station is op zaterdag 22, zondag 23 en zaterdag 29 november en zaterdag 6 december Sinterklaas te ontmoeten. Tussen zaterdag 20 en woensdag 31 december komt de Kerstman langs.

