Walibi Belgium

Youtuber doet alsof hij in Walibi Belgium overnacht, maar het blijkt doorgestoken kaart

VIDEO Een beroemde Belgische youtuber wekt de indruk dat hij 's nachts illegaal blijft slapen in Walibi Belgium. In een video van Olivier Hude, die bijna een miljoen abonnees heeft, is te zien hoe hij samen met vrienden in het attractiepark op zoek gaat naar een slaapplek. Uiteindelijk zal de oplettende kijker opmerken dat in werkelijkheid sprake is van een publiciteitsstunt.

De videomakers tonen hoe ze enkele uren doorbrengen in een toiletruimte, een controlekamer en een speeltoestel, in de hoop niet gepakt te worden door de beveiliging. Rond middernacht gaan ze op onderzoek uit. Ze komen onder meer terecht bij boomerang coaster Cobra, de theekopjesmolen Tous en Boîte, de scare zone Psycho Circus XXXXL en de scare zone Arachnophobia.

Ook een ballenspel en het podium van het Tiki-Theater worden in beeld gebracht. Het avontuur eindigt bij het spookhuis Silence, waar het gezelschap een uitgeschakelde beveiliger tegenkomt én plotseling horrorpersonage Bill opduikt. Dat is geen toeval: de actie - tot nu toe goed voor 83.000 views - vond plaats met medewerking van het Walibi-management.



Fictief verhaal

Na vijf minuten komt dan ook de volgende tekst in beeld: "Deze video is gemaakt met de bedoeling te entertainen met een artistiek doel." In de beschrijving vult de maker aan: "De handelingen in deze video zijn uitsluitend uitgevoerd binnen de context van het fictieve verhaal dat wordt verteld. Ze mogen onder geen beding worden nagebootst."



Verder bedankt men Walibi's woordvoerster "en iedereen in het park voor hun gastvrijheid en toestemming". Bill is de mascotte van Ibilaw, zoals Halloween in Walibi Belgium heet. Volgens het achtergrondverhaal belandde hij als kind in een duistere parallelle dimensie tijdens een dagje uit. Tijdens Halloween openbaart die wereld zich aan de bezoekers.