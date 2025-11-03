Walibi Holland

Britse youtuber walgt van publiek Walibi Holland: dagje uit 'volledig verpest'

VIDEO Een Britse youtuber pakt Walibi Holland hard aan in een nieuwe video. Niet vanwege de attracties of de horeca, maar vanwege de sfeer en het gedrag van andere bezoekers. Videomaker Dan Frowns prijst achtbanen als Untamed, Goliath en Lost Gravity, maar walgt van het publiek dat op Walibi af komt.

Het zorgde voor een ervaring die "vreselijk" was, waardoor hij zich onveilig en ongemakkelijk voelde, zo is te zien in een ruim 33 minuten durend verslag. De video kreeg de veelzeggende titel 'The Worst Theme Park Ever?!'. Frowns vertelt hoe zijn dag "volledig verpest" werd door wat hij omschrijft als extreem asociaal gedrag.

"Overal zijn kinderen en ze schreeuwen de hele tijd", klinkt het. "Het publiek is onbeschoft. Mensen duwen en gillen." Jongens scholden de Brit uit en schreeuwden obscene dingen in de wachtrij voor boomerang coaster Speed of Sound. In toiletten klommen tieners over de muren om bij anderen naar binnen te kijken. Een vriendin werd bespot vanwege haar uiterlijk.



Vreemde scène

Ook in het damestoilet speelde zich een vreemde scène af. Het respect was ver te zoeken en de thematiek was "halfbakken", luidt de conclusie - om over een wespenplaag nog maar te zwijgen. "Ik heb vandaag echt bizarre dingen gezien. Ik begrijp niet hoe dit park dit soort publiek aantrekt." Een medereiziger vat het als volgt samen: achtbanen als Untamed, YoY en Lost Gravity "verdienen een beter thuis".



"Ik ga niet liegen, ik ben zó dichtbij om geweld te gebruiken", zegt een ander lid van de groep na de zoveelste vervelende actie. "Je krijgt me hier nooit meer naartoe." Daarnaast bekritiseert de youtuber de houding van het personeel, dat volgens hem "ongeïnteresseerd" overkwam. Toen de kinderachtbaan Drako stopte, kwam een medewerker pas in actie toen hij klaar was met het lezen van een krant.



Genoeg gezien

Bij de uitgang trekt een merkwaardig souvenirtje in de shop de aandacht: een beker met "F#ck slow" erop. "Dit vat precies samen wat voor park Walibi Holland is." Na de opvallend negatieve dag kiezen de Britten om een tweede dagje Walibi, dat ze eigenlijk hadden gepland, te schrappen. "We hebben genoeg gezien."