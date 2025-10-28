Efteling

Foto's: Vogel Rok, Carnaval Festival en Gondoletta op nieuwe rijkvaandels Efteling

FOTO'S De Efteling heeft vandaag opnieuw nieuwe rijkvaandels neergezet. Nadat gisteren al blauwe vaandels verschenen in het Anderrijk, in de buurt van Fata Morgana, zijn er nu rood-gele decoratieve vaandels geïnstalleerd die het parkdeel Reizenrijk aanduiden. Ze staan op het pad tussen het Kinderspoor en speeltuin Kleuterhof.

Normaal gesproken wordt voor het Reizenrijk de kleur geel gebruikt, maar de nieuwe vaandels zijn grotendeels rood. We zien silhouetten van enkele blikvangers uit het rijk: vliegende tempel Pagode, darkride Carnaval Festival, vaartocht Gondoletta, achtbaan Vogel Rok en bootjesmolen Sirocco.

De locatie is opvallend, omdat het Kinderspoor sinds vorig jaar juist bij het Reizenrijk hoort in plaats van het Ruigrijk. Door de vaandels tussen de traptreintjes en de kleuterspeeltuin te plaatsen, wordt de suggestie gewekt dat de grens van het rijk een stuk verderop ligt.



Navigatiehulpmiddel

Naar verwachting gaan we de komende dagen nog nieuwe vaandels zien voor de gebieden Fantasierijk, Ruigrijk en Marerijk, als onderdeel van een breder project om de bewegwijzering in het volledige attractiepark te upgraden. De Efteling gebruikt de rijken niet als thematische zones, maar als navigatiehulpmiddel.











