Duinrell

Zo maken pretparkfans kans op onderdelen van de Kikkerachtbaan in Duinrell

FOTO'S Duinrell gaat de iconische Kikkerachtbaan komende maand afbreken. Tijdens een speciaal afscheidsweekend maken fans kans op unieke onderdelen van de veertig jaar oude rollercoaster, door mee te doen aan een speciale quiz. Vandaag laat Duinrell zien wat er precies te winnen valt.

Het gaat om verschillende wielen van de attractie, met daarop de naam van de attractie met het openingsjaar en het sluitingsjaar. We zien ook de data waarop de quiz plaatsvindt: zaterdag 8 en zondag 9 november. Er worden tien wielen per dag weggegeven. De hoofdprijs is een wiel mét een originele Kikkerachtbaan-wielbak.

Daarnaast kunnen deelnemers een weekendje Duinrell en een vip-uitnodiging voor de vervangende achtbaan winnen. Wie op 9 november bij de laatste publieke rit mag zijn, wordt bepaald aan de hand van een loterij. Iedereen die een dagticket aanschaft of een reservering plaatst met een abonnement, doet automatisch mee. Winnaars worden per mail geïnformeerd.



Eerbetoon

Fans die geen geluk hebben bij de quiz, krijgen later nog wel een andere mogelijkheid om Kikkerachtbaan-rekwisieten op de kop te tikken. Daarvoor gaat Duinrell een veiling op poten zetten. Het voorste karretje, in de vorm van een kikker, blijft in ieder geval in het park als een eerbetoon aan de verdwijnende klassieker.























