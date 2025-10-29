Wildlands Adventure Zoo Emmen

Doodshoofdaapjes verdwenen uit Wildlands Emmen: nieuwe bewoners op komst

Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft afscheid genomen van een diersoort in parkdeel Jungola. Op de plek waar voorheen doodshoofdaapjes zichtbaar waren, de zogeheten Monkey Market, zijn de ramen nu afgesloten. Begin deze week verhuisden de dieren naar ZooParc Overloon in Noord-Brabant, bevestigt een woordvoerster van Wildlands aan Looopings.

Daar vond eerder dit jaar een drama plaats: door een brand kwamen zes doodshoofdaapjes om het leven. Sindsdien zocht men naar een nieuwe groep. Wildlands is nooit 100 procent tevreden geweest over het doodshoofdapenverblijf. "Het was op het gebied van dierenwelzijn niet ideaal", vertelt de voorlichtster van de Drentse dierentuin.

"We hebben daar oplossingen voor proberen te vinden, maar dat is niet gelukt." Nu is besloten om er andere dieren te huisvesten, namelijk dwergzijdeaapjes. Ze gaan samenleven met een diersoort die later wordt aangekondigd. Het project hangt samen met het verbouwen van de tropische kas Rimbula.



Beetje verstopt

Op dit moment leven de dwergzijdeaapjes - ook wel dwergoeistities genoemd - nog in Rimbula. "Daar zitten ze een beetje verstopt", aldus de woordvoerster. Het is de bedoeling om het project af te ronden vóór de start van winterfestival Wildnights. "We zijn heel blij met deze mooie oplossing."



In Overloon zitten de aapjes uit Emmen voorlopig achter de schermen. Er wordt daar nog een nieuw verblijf gebouwd waar de dieren op termijn zichtbaar zullen zijn voor publiek. Het Brabantse dierenpark, eigendom van de Libéma-groep, werd in maart dit jaar opgeschrikt door een brand die aan zes Boliviaanse doodshoofdaapjes het leven kostte. Er waren geen andere dieren bij betrokken.