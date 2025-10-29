Zoo Poznan

Poolse dierentuin woest: bezoeker klimt over hek en wandelt verblijf in

In één van de oudste dierentuinen ter wereld heeft zich afgelopen weekend een ernstig veiligheidsincident voorgedaan. Een bezoeker van Zoo Poznan in de Poolse stad Poznan sprong zaterdag over een hek, om vervolgens een dierenverblijf binnen te lopen. Daar besloot hij van dichtbij foto's te maken.

Beveiligingscamera's legden vast hoe de bezoeker niet alleen het verblijf betrad, maar ook hooi meenam uit een van de stallen. Het beeldmateriaal is inmiddels veiliggesteld en de zaak wordt overgedragen aan de politie. Medewerkers benadrukken dat het incident nooit had mogen gebeuren.

Het gedrag van de man was "extreem onverantwoordelijk en gevaarlijk", zo schrijft het management in een woedend bericht op social media. "Bezoekers mogen onder geen beding hekken of barrières oversteken, dieren voeren of voorwerpen het verblijf in gooien", stelt de dierentuin.



Verwondingen

"Dergelijke acties kunnen leiden tot verwondingen bij zowel dieren als mensen." Poznan Zoo waarschuwt dat onverwachte indringers paniek of agressie bij dieren kunnen veroorzaken. Ze kunnen bovendien ziekten of parasieten overbrengen.



Om welke diersoort het gaat, is niet bekendgemaakt. De dierentuin, opgericht in 1871, noemt het voorval een grove schending van de veiligheidsregels. "Het park is geen plek voor roekeloos gedrag of waaghalzerij. Elke overtreding wordt voortaan direct aan de politie gemeld."



