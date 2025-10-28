Lightwater Valley Family Adventure Park

Engels attractiepark staat te koop voor 3,4 miljoen euro

FOTO'S Het Engelse pretpark Lightwater Valley staat te koop. De familiebestemming in het graafschap North Yorkshire wordt aangeboden voor 3 miljoen pond, omgerekend ongeveer 3,4 miljoen euro. Volgens een verkoopbrochure van makelaar Newmark gaat het om een langlopend leasecontract van 99 jaar, waarvan nog 72 jaar resteert.

Lightwater Valley, opgericht in 1969, ontvangt jaarlijks ruim 230.000 bezoekers en behaalt een omzet van ongeveer 5 miljoen pond per jaar. Het park beslaat ongeveer 74 hectare, met attracties voor kinderen tot 12 jaar, waaronder de waterglijbaan Splash Falls, draaimolens, mini-achtbanen en het avonturengolfgebied Jurassic Adventure Golf.

Bij de koop zijn de bedrijfsrechten, merknaam en exploitatievergunningen inbegrepen. De verkoop omvat ook plannen voor een vakantiepark met lodges en glampingaccommodaties, waarvoor al een vergunning is verleend.



Pier

Lightwater Valley is sinds 2021 eigendom van de Brighton Pier Group, het bedrijf achter de bekende pier in de badplaats Brighton. De groep nam het park destijds over van Livingstone Leisure en positioneerde het sindsdien als een gezinspark. Daarbij verdwenen verschillende thrillrides en de recordbrekende achtbaan The Ultimate.







