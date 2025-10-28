Plopsaland Deutschland

Plopsaland verkoopt snack in de vorm van een piemel

De Duitse vestiging van Plopsaland heeft een gewaagde lekkernij op de markt gebracht. Bezoekers van Plopsaland Deutschland kunnen dit najaar een speciale snikkelsnack bestellen: een frituurhapje in de vorm van een mannelijk geslachtsdeel. Het pretpark noemt het de Titty Twister Snack, vernoemd naar spookhuis Titty Twister.

In dat haunted house wanen bezoekers zich in een duistere bar vol zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. De griezelbeleving, alleen open tijdens Halloween, bevindt zich op het plein bij wildwaterbaan DinoSplash en de draaimolen Historisches Karussell. Er wordt gebruikgemaakt van "suggestieve taal".

"Je kunt hier mogelijk door onze acteurs beledigd worden", staat op de officiële website van het park. Het spookhuis diende dus als inspiratiebron voor de nieuwe leuterlekkernij. De suggestieve snack is op halloweenavonden verkrijgbaar bij horecagelegenheid Fear Snack, gelegen naast lanceerachtbaan Sky Scream.



Viktor Verhulst

Eén gefrituurde piemel kost 5 euro. Wie twee piemels koopt, rekent in totaal 9 euro af. Voor saus moet 50 eurocent bijbetaald worden, voor 1 euro wordt het hapje extra heet gemaakt. De Plopsa-parken zijn eigendom van Studio 100, de onderneming van Gert Verhulst. Zijn zoon Viktor Verhulst runt tegenwoordig een bedrijf in frituursnacks.



In die hoedanigheid bracht hij eerder dit jaar een piemelsnack op de markt: de Perlut, West-Vlaams dialect voor penis. De gefrituurde snack van kip, rund en ui leek aanvankelijk een 1 aprilgrap, maar de creatie werd uiteindelijk daadwerkelijk geproduceerd. Het lijkt erop dat het concept voor de Titty Twister Snack is hergebruikt.



