Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen krijgt sensationele thrillride: 30 meter hoge looping-frisbee

FOTO'S Bezoekers van Attractiepark Slagharen kunnen vanaf volgend jaar in een spectaculaire looping-frisbee stappen. Het Overijsselse pretpark heeft een heftige thrillride besteld bij leverancier Zamperla: de zogeheten discovery revolution 30. Dat kan Looopings als eerste melden. Slagharen bevestigt alleen dat sprake is van "een primeur voor de regio".

Waaghalzen nemen plaats in een cirkelvormige gondel met dertig naar buiten gekeerde zitplekken, waarbij ze met hun benen vrij in de lucht bungelen. Met een beugel over de schouders worden de passagiers vastgezet. Tijdens de rit slingert de tollende gondel heen en weer als een reusachtige pendel.

Naarmate de slingerbeweging toeneemt, maakt het 30 meter hoge gevaarte uiteindelijk een volledige omwenteling van 360 graden. Dat levert volgens Zamperla "een intense combinatie van zwaartekracht, snelheid en desoriëntatie" op. De fabrikant biedt ook een mildere variant van het programma, waarbij de gondel niet volledig over de kop gaat.



540 personen

Technisch gezien is het dus mogelijk om de attractie te laten draaien met twee verschillende wachtrijen voor verschillende doelgroepen. Een discovery revolution 30 neemt een oppervlakte van 20 bij 15 meter in beslag. Per uur kunnen zo'n 540 personen een ritje maken.



In Slagharen wordt de toevoeging de vervanger van The Eagle, die inmiddels volledig is afgebroken. Men gaat de nog naamloze attractie aankleden in de stijl van het Wilde Westen. Het park kan het nieuws over het attractietype nog niet bevestigen: een woordvoerder geeft aan dat er op een later moment meer informatie naar buiten komt over de plannen voor seizoen 2026.



Thematiek

Hij wil wel kwijt dat de attractie "een belangrijke mijlpaal voor Slagharen" zal vormen. "Het introduceert een ervaring die nog nooit eerder in de regio is vertoond, een rit die gasten niet snel zullen vergeten." De voorlichter benadrukt ook dat het creatieve concept en de thematiek voorlopig nog geheim blijven. "In de komende maanden zal Slagharen stapsgewijs meer onthullen over het verhaal en de meeslepende elementen."























