Wildlands Adventure Zoo Emmen

Van Dierenpark Emmen tot Wildlands: nieuw jubileumboek over negentigjarige geschiedenis

De Drentse dierentuin Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft een jubileumboek uitgebracht ter ere van het negentigjarig bestaan. Burgemeester Eric van Oosterhout ontving vandaag het eerste exemplaar van het boekwerk Zoo Emmen 90 Jaar uit handen van Wildlands-directeur Julius Minnaar. De burgemeester schreef ook het voorwoord, waarin hij zijn persoonlijke herinneringen deelt aan het dierenpark dat al sinds 1935 een vaste waarde is in Emmen.

Het nostalgische boek beschrijft de ontwikkeling van het vroegere Dierenpark Emmen tot het moderne Wildlands van vandaag, met oude foto's, anekdotes van oud-medewerkers en herinneringen van bezoekers. In januari deed de dierentuin een oproep om persoonlijke verhalen te delen. Daarop kwamen honderden reacties binnen, variërend van familiekiekjes en eerste dates tot bijzondere ontmoetingen met dieren.

Een selectie daarvan is opgenomen in het boek. Zoo Emmen 90 Jaar maakt deel uit van een breder jubileumprogramma. Dit jaar opende Wildlands al een tentoonstelling over de geschiedenis van het park en werd een fotowandeling georganiseerd door het voormalige Rensenpark. Ook vond begin september een reünie plaats voor oud-medewerkers.



Documentaireserie

Vanaf dinsdag 28 oktober zendt RTV Drenthe drie weken lang een documentaireserie uit over het jubileum. De feestperiode wordt afgesloten met een theatervoorstelling van harmonieorkest Euterpe in het Atlas Theater op dinsdag 2 en woensdag 3 december.



Abonnementhouders van Wildlands krijgen per huishouden één gratis exemplaar van het jubileumboek. Zij kunnen het in november ophalen bij winkel De Expeditie in het park. Voor overige bezoekers is het boek voor 10 euro te koop in de winkel en via de website van Wildlands. De oplage is beperkt.