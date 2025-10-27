Efteling

Lekkage in kamer Efteling Grand Hotel: benadeelde gasten in de watten gelegd

FOTO'S Enkele gasten van het nieuwe Efteling Grand Hotel kregen afgelopen week een flinke tegenvaller te verwerken. In hun hotelkamer was een lekkage ontstaan, waardoor ze er niet konden overnachten. Alle andere kamers zaten op dat moment al vol. De Efteling zorgde voor een oplossing, schrijft ene Rosalyn op Instagram.

"De bedoeling was dus dat we hier zouden slapen vannacht...", schrijft de vrouw bij een foto van de entree van het Grand Hotel. "Maar storm Benjamin veroorzaakte een lekkage in onze kamer en het hele hotel zat vol." Het gezelschap hoefde echter niet huiswaarts te keren. "Onder het genot van een warm drankje kregen we een mooi aanbod."

De Efteling bood het gezin een vakantiehuis aan. "We slapen vannacht in Bosrijk, in een net gerenoveerd huisje, wat morgen zou worden opgeleverd", zegt Rosalyn, die in het dagelijks leven juf is van groep 3 en zichzelf op Instagram Juf Roos noemt. "Zo mooi hier." Medewerkers zorgden ook nog voor een extraatje. "Het huis was helemaal versierd, omdat ze hadden gehoord dat Ronja dit voor haar verjaardag had gekregen."



Nieuwe datum

De gasten kregen bovendien de kans om niet alleen te zwemmen in het Badhuys van Bosrijk, maar ook in de spa van het Grand Hotel. Daarnaast ontvingen ze welkomstdrankjes en -hapjes. Als klap op de vuurpijl mochten ze een nieuwe datum uitzoeken voor een verblijf in het Grand Hotel. "Dus die houden we nog tegoed! Hulde voor de geweldige service, Efteling."



















