Villa Volta op Spotify: deze Efteling-muziek werd nooit eerder uitgebracht

De Efteling verblijdt fans met een bijzondere release: op streamingdiensten als Spotify is vanaf nu de soundtrack van de attractie Villa Volta te beluisteren. Eén nummer werd nog nooit eerder officieel uitgebracht: de muziek die te horen is in de overdekte wachtrij bij het vervloekte huis. Die track van bijna vier minuten kreeg de titel Onrust in de Brabantse Kempen.

Het bewuste nummer zwierf al wel een tijdje rond op internet, maar dat betrof een gelekte versie die niet wereldkundig gemaakt was door de Efteling zelf. Nu kan iedereen de track aanzetten op Spotify, Apple Music, YouTube Music en andere streamingplatforms. Het totale Villa Volta-album duurt circa veertien minuten.

De resterende nummers hebben de namen De Bokkenrijders, Hugo van den Loonsche Duynen en Villa Volta: respectievelijk de eerste voorshow, de tweede voorshow en de hoofdshow, die bij eerdere uitgaves nog Hugo's Huiskamer heette. Voor de melodieën was toenmalig componist Ruud Bos verantwoordelijk.



Drumritme

Hij begon met de hoofdshow, die hij opbouwde van kalm naar steeds intenser, waarna de programmering van de attractie op zijn muziek werd afgestemd. In de studio liet Bos een extra drumritme toevoegen om de spanning te vergroten. Hij voegde een vrouwenkoor toe als symbool voor de oprukkende Bokkenrijders.



Het koor zingt een neerwaarts loopje dat Bos omdraaide, wat leidde tot de karakteristieke opening van het hoofdthema. De opnames vonden plaats bij Fendal Sound in Loenen aan de Vecht, met een klein ensemble in plaats van een orkest, waarna Bos de lagen zelf samenvoegde tot de bekende compositie.



Bliksemflitsen

Villa Volta was onlangs een maand gesloten voor groot onderhoud, waarbij de Efteling het licht- en geluidsplan volledig vernieuwde. Zowel in de voorshows als in de hoofdshow is de verlichting vervangen, met onder meer nieuwe led-effecten, gekleurde spots en bliksemflitsen. Ook de geluidsmix en de speakers zijn vernieuwd.



Het jaar 2025 staat voor de Efteling in het teken van het online publiceren van muziek, tot grote vreugde van veel fans. De afgelopen maanden verschenen de deuntjes van De Zes Zwanen, Max & Moritz, het Volk van Laaf, Joris en de Draak, de Piraña, het Efteling Grand Hotel, De Prinses op de Erwt en Danse Macabre.



