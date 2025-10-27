Walibi Holland

Fright Nights of Fight Nights? Honderden Facebook-klachten over agressieve bezoekers in Walibi Holland

Na een reeks vechtpartijen tijdens de Halloween Fright Nights op zaterdagavond loopt de kritiek op Walibi Holland hoog op. Op social media verschijnen honderden reacties van bezoekers die spreken over angst, chaos en een onveilige sfeer. Onder Facebook-berichten over het afgelopen weekend delen mensen massaal hun ervaringen met gevechten, bedreigingen en paniekmomenten.

Meer dan vierhonderd berichten schetsen een ontluisterend beeld van een avond die voor velen meer weg had van een vechtfestival dan van een halloweenfeest. Veel bezoekers schrijven dat ze zich onveilig voelden. "Mijn zoon heeft vorige week een meisje in bescherming genomen die werd lastiggevallen door een groep jonge mannen", vertelt Agneta De Graaff.

"Hissen naar haar en aan haar zitten. Mijn zoon is met één van die jongens op de vuist gegaan nadat hij ze gewaarschuwd had en gevraagd had het meisje met rust te laten." Een ander gezin deelt een nog heftigere ervaring. "Wij zijn gisteren zelf slachtoffers geworden", schrijft Elvira Gijsberts-Arendsen.



Blauw oog

"Tijdens het lopen naar de scare zone werden mijn man, zoon en later ook onze dochter lastiggevallen door een groep van buitenlandse afkomst." De dochter werd op haar neus gestompt en de zoon kreeg een blauw oog. "Beveiliging was er snel bij, waardoor deze jongeren van het terrein af werden gezet."



Men moest wachten tot beveiligers tijd hadden om de groep te begeleiden naar de parkeerplaats. "Die waren dus druk met andere grote incidenten." Gijsberts-Arendsen vermoedt dat het park vooral aan winst denkt. "19.500 personen in een pretpark, gaat alleen maar om zakken vullen." Onder haar bericht stromen steunbetuigingen binnen, maar er worden ook veel frustraties gedeeld.



Mishandeling

"Waarom zijn ze niet vastgehouden tot de politie er was?", reageert Yvonne Sanberg. "Dit is mishandeling. Ze hadden opgepakt moeten worden." Een ander laat weten: "Ik mag toch hopen dat deze kansparels niet alleen van het park afgestuurd zijn maar aangehouden zijn?" Dat blijkt niet het geval: er zijn zaterdag geen aanhoudingen verricht in verband met geweldsincidenten.



Sommige reacties gaan nog verder. "Iedereen weet wie het waren, degenen die ook alle kermissen verpesten", meldt iemand. "Het was net of heel Ter Apel gratis kaartjes gekregen heeft om naar Walibi te gaan", sneert Nancy Hess. De zoon van Simone Assendorp Hovingh zag een gevecht ontstaan met een man of tien. "Toen ging het compleet los! Direct daarna werd alles gesloten."



Geslagen en bedreigd

Een oud-medewerker herkent het gedrag van eerdere jaren. "Er wordt over de hekken geklommen, over de poortjes gesprongen en de taal die ze naar je uitslaan is ongekend", zegt Marloes van Gaal van der Linden. "Scare actors worden geslagen en bedreigd." Sascha Jansen vond haar dagje Walibi "om te janken". "Zo'n leuk evenement maar zo verpest door verkeerd volk. Mensen komen gewoon om te rellen."



De kritiek richt zich niet alleen op bezoekers, maar ook op de organisatie. Remy Barneveld: "Walibi weet zelf ook dondersgoed wie de onruststokers zijn. Veel te druk, anderhalf uur wachten bij attracties en veel jeugd met te grote bek die erop uit waren om ellende uit te halen." Kelvin Terlage pleit voor strengere controles. "Laten blazen, fouilleren, eventueel bij twijfel drugstest. En de maximale capaciteit drastisch verlagen. Meer beveiliging en meer camera's."



Gebrekkige communicatie

Linda Berkhout vindt dat Walibi beter kan stoppen met Halloween. "Wordt een hoop geld mee verdiend dus begrijp dat alles uit de media wordt gehouden." Manuela van Wenum denkt dat Walibi het nieuws probeert dood te zwijgen. "Zodat er de volgende Fright Nights en volgend jaar ook nog veel mensen komen." Ook klagen mensen over de gebrekkige communicatie. "Alle lampen aan, scare actors die wegliepen in groepen, alles ineens dicht", schrijft Chantal Dominique. "Wij hadden geen idee wat er aan de hand was!"



Jan Lijnsveld was naar eigen zeggen getuige van een hoop narigheid. "Het is te druk op die smalle wandelpaden. Veiligheid kan amper gewaarborgd worden. Misschien volgend jaar maar 10.000 bezoekers binnen laten." Arnold Pluim vertelt dat zijn zoon beveiliger is in Walibi. "Wat er allemaal in beslag wordt genomen elke dag is niet meer normaal. Dan heb ik het niet over een paar xtc-pilletjes, maar messen, vorken, dat soort dingen waar je iemand mee kunt verwonden."



The Purge

De meeste Facebook-reacties zijn vernietigend. "Dit is geen halloweenevenement meer maar een agressie-evenement", meent Nienke Hilger. "Lijkt wel The Purge." Anderen dopen de Fright Nights liever om tot Fight Nights of Tokkie Nights. Een oud-beveiliger vat het als volgt samen: "Je schopt ze letterlijk het park af. Ze kopen een nieuwe kaart en ze staan weer binnen."