Efteling

Foto's: nieuwe rijkvaandels moeten Efteling-bezoekers helpen met navigeren

FOTO'S De Efteling heeft vandaag de eerste nieuwe rijkvaandels neergezet. In juli werd aangekondigd dat de bewegwijzering in het attractiepark na bijna dertig jaar vernieuwd zou worden. De eerste fase bestond uit het neerzetten van nieuwe wegwijspalen met bordjes. Later zouden daar nog vaandels aan toegevoegd worden.

De eerste paar rijkvaandels zijn inmiddels geïnstalleerd. Ze verschenen langs het pad richting het plein voor Fata Morgana. Het gaat om beige vlaggenmasten met sierlijke ringen en een bol. De vaandels zelf tonen de naam van het rijk - omringd door twinkels - tegen een achtergrond in de themakleur van het rijk.

In het geval van Anderrijk is dat blauw. Verder koos men paars voor Fantasierijk, rood voor Ruigrijk, geel voor Reizenrijk, donkergroen voor Marerijk en lichtgroen voor het Sprookjesbos. Dezelfde kleuren kwamen eerder al terug op de nieuwe wegwijspalen.



Danse Macabre

De vaandels bevatten silhouetten van attracties, personages en blikvangers uit het rijk in kwestie, met op elke zijde een ander ontwerp. Bij Anderrijk zien we Fata Morgana en Danse Macabre op de ene kant en Max & Moritz en de Piraña op de andere zijde. Binnenkort zullen elders in het park de resterende vaandels neergezet worden.



"Doordat de Efteling organisch steeds verder is gegroeid, merken we dat het soms lastig is om je goed te oriënteren in het park", zei de Efteling eerder over de reden achter de toevoegingen. "Er zijn weinig rechte wegen, wat de navigatie bemoeilijkt, zeker voor gasten die de Efteling minder goed kennen."















