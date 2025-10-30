Attractiepark Toverland

Toverland denkt oorzaak van stroomproblemen gevonden te hebben: een droogcabine

Een cabine waar natte bezoekers zichzelf kunnen laten drogen. Dat lijkt de belangrijkste oorzaak te zijn van aanhoudende stroomproblemen in Toverland. De Halloween Nights in het Limburgse attractiepark worden dit jaar geteisterd door technische storingen: het is al meermaals gebeurd dat de muziek en de verlichting van een scare zone of spookhuis langdurig uitvielen.

Met name de nieuwe zone Unmasked en het horrorlabyrint Trapped zijn vaak de pineut. In datzelfde gebied bevindt zich een enorme droogmachine, de zogenoemde Family Dryer. De cabine ligt pal naast de ingang van waterbaan Expedition Zork. Het gevaarte van de Britse leverancier Haystack Dryers blijkt behoorlijk veel stroom te gebruiken.

Het gaat om 18 kW, vergelijkbaar met zes wasmachines, negen frituurpannen of achttien strijkijzers die tegelijkertijd worden aangezet. Kennelijk staat de droger in Toverland echter niet op een aparte krachtstroomaansluiting, want de stroomproblemen bij de halloweenbelevingen werden de afgelopen weken grotendeels veroorzaakt door de Family Dryer in kwestie.



Uitgeschakeld

"Onze familiedroger blijkt een rol te spelen in de technische problemen", bevestigt een Toverland-woordvoerder aan Looopings. "Daarom houden we deze uitgeschakeld op de resterende Halloween Nights." Er staan dit jaar nog twee halloweenavonden op de planning: vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november.